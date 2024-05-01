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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240501/su34-unichtojeniye-opornik-vsu-aviabomby-ofab-250-43680953.html
Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ с помощью осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250
Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ с помощью осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250
Sputnik Узбекистан
Корректируемые боеприпасы позволяют наносить точные удары, не заходя в зону действия вражеских систем ПВО и не подвергая пилотов опасности
2024-05-01T10:45+0500
2024-05-01T12:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
спецоперация
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250.
https://uz.sputniknews.ru/20240430/rossiya-razrabotka-bpla-tyl-zona-svo-43672374.html
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су-34 уничтожение опорник всу корректируемые боеприпасы
су-34 уничтожение опорник всу корректируемые боеприпасы

Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ с помощью осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250

10:45 01.05.2024 (обновлено: 12:16 01.05.2024)
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские самолеты в аэропорту Латакии
Российские самолеты в аэропорту Латакии - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Корректируемые боеприпасы позволяют наносить точные удары, не заходя в зону действия вражеских систем ПВО и не подвергая пилотов опасности.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — уточнили в военном ведомстве.
Также там добавили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250.
Предприятие по ускоренной разработке и поставке перспективных беспилотников в войска, участвующие в спецоперации, в одном из тыловых полигонов в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2024
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