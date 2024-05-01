https://uz.sputniknews.ru/20240501/su34-unichtojeniye-opornik-vsu-aviabomby-ofab-250-43680953.html

Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ с помощью осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250

Экипажи Су-34 уничтожили опорник ВСУ с помощью осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250

Sputnik Узбекистан

Корректируемые боеприпасы позволяют наносить точные удары, не заходя в зону действия вражеских систем ПВО и не подвергая пилотов опасности

2024-05-01T10:45+0500

2024-05-01T10:45+0500

2024-05-01T12:16+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Каждый Су-34 может нести по четыре ОФАБ-250.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/rossiya-razrabotka-bpla-tyl-zona-svo-43672374.html

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