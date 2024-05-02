https://uz.sputniknews.ru/20240502/eksport-it-texnologiy-v-uzbekistane-dostignet-5-mlrd--mirziyoev-43702572.html

Экспорт IT-технологий в Узбекистане достигнет $5 млрд — Мирзиёев

Экспорт IT-технологий в Узбекистане достигнет $5 млрд — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

В этой сфере в будущем будут созданы 100 тысяч новых рабочих мест. А число резидентов IT-парка вырастет в 10 раз.

2024-05-02T16:40+0500

2024-05-02T16:40+0500

2024-05-02T16:40+0500

узбекистан

информационные технологии

it-технологии

экспорт

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Экспорт IT-услуг и программной продукции в Узбекистане в будущем достигнет $5 млрд. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на открытии III Международного инвестиционного форума, стартовавшего в Ташкенте. Президент отметил, что за последний год экспорт IT-услуг и программной продукции в республике вырос в 2 раза. Он также сообщил, что для привлечения иностранных компаний на базе IT-парка будет создан Международный центр цифровых технологий.Читайте также Бесплатное IT-образование в Узбекистане: как получить льготы – инструкцияВместе с тем глава государства рассказал, что в настоящее время совместно с компанией “Data Volt” Саудовской Аравии создается Дата-центр, работающий на “зеленой” энергии. Напомним, что 2-3 мая 2024 года в Ташкенте проходит третий Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем принимают участие свыше 2,5 тысяч делегатов из 93 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/v-tashkente-nachal-rabotu-iii-mejdunarodnyy-investitsionnyy-forum--chto-v-programme-43696066.html

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