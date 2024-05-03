https://uz.sputniknews.ru/20240503/mirziyoyev-vstrecha-pomoschnik-prezident-rf-43710170.html
Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили
Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Переговоры главы Узбекистана с российской стороной прошли в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума
2024-05-03T09:39+0500
2024-05-03T09:39+0500
2024-05-03T10:51+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
россия
инвестиционный форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, возглавляющего российскую делегацию на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также они отметили устойчивый рост товарооборота, реализацию важных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, металлургии, химии и других отраслях.В ходе встречи дана высокая оценка итогам очередной Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", прошедшей в Ташкенте 22 — 24 апреля текущего года.Особое внимание уделили сотрудничеству в области высоких технологий, образования, спорта, подготовки и переподготовки кадров.Напомним, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).Масштабное деловое мероприятие, организованное по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.Президент РУз выступил на пленарном заседании форума.Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-vstrechi-tashkent-investforum-43707417.html
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мирзиёев помощник президент рф переговоры iii ташкентский международный инвестиционный форум
мирзиёев помощник президент рф переговоры iii ташкентский международный инвестиционный форум
Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили
09:39 03.05.2024 (обновлено: 10:51 03.05.2024)
Переговоры главы Узбекистана с российской стороной прошли в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, возглавляющего российскую делегацию на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
"Максим Орешкин передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина, а также поздравил с успешными результатами форума", — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Также они отметили устойчивый рост товарооборота, реализацию важных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, металлургии, химии и других отраслях.
В ходе встречи дана высокая оценка итогам очередной Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", прошедшей в Ташкенте 22 — 24 апреля текущего года.
Особое внимание уделили сотрудничеству в области высоких технологий, образования, спорта, подготовки и переподготовки кадров.
Напомним, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).
Масштабное деловое мероприятие, организованное по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.
ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.
Президент РУз выступил на пленарном заседании форума.
Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.