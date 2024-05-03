https://uz.sputniknews.ru/20240503/mirziyoyev-vstrecha-pomoschnik-prezident-rf-43710170.html

Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили

Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Переговоры главы Узбекистана с российской стороной прошли в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума

2024-05-03T09:39+0500

2024-05-03T09:39+0500

2024-05-03T10:51+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

россия

инвестиционный форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, возглавляющего российскую делегацию на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.Также они отметили устойчивый рост товарооборота, реализацию важных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, металлургии, химии и других отраслях.В ходе встречи дана высокая оценка итогам очередной Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", прошедшей в Ташкенте 22 — 24 апреля текущего года.Особое внимание уделили сотрудничеству в области высоких технологий, образования, спорта, подготовки и переподготовки кадров.Напомним, что в Ташкенте 2-3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).Масштабное деловое мероприятие, организованное по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.Президент РУз выступил на пленарном заседании форума.Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/mirziyoyev-vstrechi-tashkent-investforum-43707417.html

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