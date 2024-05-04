https://uz.sputniknews.ru/20240504/krym-raketa-ataka-vsu-agoniya-kiyev-rejim-43729145.html
В Крыму ракетную атаку со стороны ВСУ назвали агонией киевского режима
В Крыму ракетную атаку со стороны ВСУ назвали агонией киевского режима
Sputnik Узбекистан
Прошлой ночью дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS
2024-05-04T15:49+0500
2024-05-04T15:49+0500
2024-05-04T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым агонией киевского режима, сообщает РИА Новости.По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта.Он добавил, что "киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html
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крым ракета атака всу агония киевский режим средства российской пво киев ракет atacms
крым ракета атака всу агония киевский режим средства российской пво киев ракет atacms
В Крыму ракетную атаку со стороны ВСУ назвали агонией киевского режима
Прошлой ночью дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым агонией киевского режима, сообщает РИА Новости
.
"Обреченный киевский режим в агонии и последних конвульсиях пытается огрызаться и угодить своим западным кураторам, тем самым ведя свою страну к краху государственности, так как государство-террорист не может долго существовать", – сказал Иван Шонус.
По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта.
Он добавил, что "киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".