https://uz.sputniknews.ru/20240504/krym-raketa-ataka-vsu-agoniya-kiyev-rejim-43729145.html

В Крыму ракетную атаку со стороны ВСУ назвали агонией киевского режима

В Крыму ракетную атаку со стороны ВСУ назвали агонией киевского режима

Sputnik Узбекистан

Прошлой ночью дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS

2024-05-04T15:49+0500

2024-05-04T15:49+0500

2024-05-04T15:49+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым агонией киевского режима, сообщает РИА Новости.По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта.Он добавил, что "киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://uz.sputniknews.ru/20240502/rossiya-osvobojdeniye-selo-berdychi-dnr-43704063.html

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