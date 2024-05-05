https://uz.sputniknews.ru/20240505/uzbekskie-gratsii-zavoevali-17-medaley-na-cha-po-xudojestvennoy-gimnastike--imena-prizerov-43737919.html
Узбекские грации завоевали 17 медалей на ЧА по художественной гимнастике — имена призеров
Узбекские грации завоевали 17 медалей на ЧА по художественной гимнастике — имена призеров
Sputnik Узбекистан
Узбекские гимнастки завоевали золотые и серебряные медали в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и юниоров.
2024-05-05T19:07+0500
2024-05-05T19:07+0500
2024-05-05T20:29+0500
узбекистан
чемпионат азии
золотая медаль
гимнастика
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.Медали были разыграны в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и среди юниоров.Отмечается, что в течение 3-х соревновательных дней представительницам сборной Узбекистана удалось завоевать 10 золотых и 7 серебряных медалей.Медали завоеваны в следующих дисциплинах:Золотые медали Сеньоры:Юниоры: Серебряные медали Сеньоры: Юниоры: Читайте также Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями.
https://uz.sputniknews.ru/20240502/uzbekskie-gimnastki-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-parij-2024-v-gruppovyx-uprajneniyax--43706759.html
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художественная гимнастика чемпионат азии ташкент золото серебро
художественная гимнастика чемпионат азии ташкент золото серебро
Узбекские грации завоевали 17 медалей на ЧА по художественной гимнастике — имена призеров
19:07 05.05.2024 (обновлено: 20:29 05.05.2024)
Узбекские гимнастки завоевали золотые и серебряные медали в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и юниоров.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik
. В столице Узбекистана Ташкенте завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров. Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет.
Медали были разыграны в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и среди юниоров.
Отмечается, что в течение 3-х соревновательных дней представительницам сборной Узбекистана удалось завоевать 10 золотых и 7 серебряных медалей.
“В стартовый день турнира гимнастки в групповых выступлениях завоевали золотую медаль и лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024“, — напомнили в Комитете.
Медали завоеваны в следующих дисциплинах:
Тахмина Икромова (мяч, булавы);
групповые упражнения (многоборье, с 3 лентами и 2 мячами);
групповые упражнения (многоборье, 5 обручей, 5 пар булав);
Виктория Никифорова (обруч).
Тахмина Икромова (многоборье, лента);
групповые упражнения (5 обручей).
Мишель Нестерова (лента);