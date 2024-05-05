https://uz.sputniknews.ru/20240505/uzbekskie-gratsii-zavoevali-17-medaley-na-cha-po-xudojestvennoy-gimnastike--imena-prizerov-43737919.html

Узбекские грации завоевали 17 медалей на ЧА по художественной гимнастике — имена призеров

Узбекские грации завоевали 17 медалей на ЧА по художественной гимнастике — имена призеров

Sputnik Узбекистан

Узбекские гимнастки завоевали золотые и серебряные медали в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и юниоров.

2024-05-05T19:07+0500

2024-05-05T19:07+0500

2024-05-05T20:29+0500

узбекистан

чемпионат азии

золотая медаль

гимнастика

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.Медали были разыграны в личном и групповом многоборье, командном многоборье, а также в отдельных видах упражнений среди взрослых и среди юниоров.Отмечается, что в течение 3-х соревновательных дней представительницам сборной Узбекистана удалось завоевать 10 золотых и 7 серебряных медалей.Медали завоеваны в следующих дисциплинах:Золотые медали Сеньоры:Юниоры: Серебряные медали Сеньоры: Юниоры: Читайте также Узбекистанские гимнастки завершили этап Кубка мира с семью медалями.

https://uz.sputniknews.ru/20240502/uzbekskie-gimnastki-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-parij-2024-v-gruppovyx-uprajneniyax--43706759.html

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