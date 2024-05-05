https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-ssha-priznali-chto-voennaya-pomosch-ukraine-ne-ostanovit-rossiyu--smi-43732364.html

В США признали, что военная помощь Украине не остановит Россию — СМИ

В США признали, что военная помощь Украине не остановит Россию — СМИ

Sputnik Узбекистан

Помощник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году, однако оно зависит от увеличения финансирования со стороны США.

2024-05-05T13:56+0500

2024-05-05T13:56+0500

2024-05-05T13:56+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Помощь Киеву, недавно одобренная Вашингтоном, не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Такое признание сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.При этом советник Байдена заявил, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году. Как отмечает издание, эти слова Салливана демонстрируют, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден.Читайте также Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых — СМИ.По мнению автора материала, любое наступление ВСУ в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны США.Ранее конгресс США принял, а Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. В частности, на помощь Украине направят почти $61 млрд.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://uz.sputniknews.ru/20240421/palata-predstaviteley-ssha-odobrila-vydelenie-novoy-pomoschi-ukraine-43530505.html

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