https://uz.sputniknews.ru/20240510/dzyudo-uzbekistan-uchastiye-bolshoy-shlem-kazaxstan-43818366.html

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Сегодня выступят Халима Курбонова, Гулхаё Джураева, Сита Кадамбоева и Шукуржон Аминова

2024-05-10T11:23+0500

2024-05-10T11:23+0500

2024-05-10T11:35+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

казахстан

турнир

турнир "большого шлема"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/05/43731996_0:0:1215:684_1920x0_80_0_0_a0981f69170303079208f781beb9fb59.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема", который стартует сегодня в Казахстане, сообщает НОК.Как уточнили в сообщении, эти соревнования являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024. В первый соревновательный день определят победителей и призеров в легкой весовой категории. В рамках стартового дня на татами выйдут 4 представительницы Узбекистана:Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дзюдоисты дзюдо узбекистан большой шлем казахстан халима курбонова гулхаё джураева сита кадамбоева шукуржон аминова