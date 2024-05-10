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https://uz.sputniknews.ru/20240510/dzyudo-uzbekistan-uchastiye-bolshoy-shlem-kazaxstan-43818366.html
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Сегодня выступят Халима Курбонова, Гулхаё Джураева, Сита Кадамбоева и Шукуржон Аминова
2024-05-10T11:23+0500
2024-05-10T11:35+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
казахстан
турнир
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема", который стартует сегодня в Казахстане, сообщает НОК.Как уточнили в сообщении, эти соревнования являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024. В первый соревновательный день определят победителей и призеров в легкой весовой категории. В рамках стартового дня на татами выйдут 4 представительницы Узбекистана:Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе
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дзюдоисты дзюдо узбекистан большой шлем казахстан халима курбонова гулхаё джураева сита кадамбоева шукуржон аминова
дзюдоисты дзюдо узбекистан большой шлем казахстан халима курбонова гулхаё джураева сита кадамбоева шукуржон аминова

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане

11:23 10.05.2024 (обновлено: 11:35 10.05.2024)
© НОК УзбекистанаУзбекские дзюдоисты выступают на турнире "Большого шлема" в Душанбе. Архивное фото
Узбекские дзюдоисты выступают на турнире Большого шлема в Душанбе. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
© НОК Узбекистана
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Сегодня выступят Халима Курбонова, Гулхаё Джураева, Сита Кадамбоева и Шукуржон Аминова.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема", который стартует сегодня в Казахстане, сообщает НОК.
Как уточнили в сообщении, эти соревнования являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024.
В первый соревновательный день определят победителей и призеров в легкой весовой категории.
В рамках стартового дня на татами выйдут 4 представительницы Узбекистана:
-48 кг: Халима Курбонова – Наташа Феррейра (Бразилия);
-52 кг: Гулхаё Джураева – Алеся Кузнецова (нейтральный спортсмен);
-52 кг: Сита Кадамбоева – Балнур Абдешова (Казахстан);
-57 кг: Шукуржон Аминова – Хасрет Бозкурт (Турция).
© НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Большом шлеме в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2024
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в "Большом шлеме" в Казахстане
© НОК Узбекистана
Дзюдоист из Узбекистана стал бронзовым призером “Большого шлема” в Душанбе
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