https://uz.sputniknews.ru/20240512/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-transporta-i-logistiki-43845372.html

Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики

Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики

Sputnik Узбекистан

Между двумя республиками подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики на 2024-2025 годы.

2024-05-12T15:17+0500

2024-05-12T15:17+0500

2024-05-12T15:23+0500

узбекистан

казахстан

логистика

транспортный коридор

сотрудничество

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел рабочую встречу в Астане с министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым. Об этом сообщили в Минтрансе РУз.На встрече стороны обсудили основные направления сотрудничества, вопросы развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области строительства транспортной инфраструктуры.В частности, были рассмотрены аспекты, связанные с совместной реализацией проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”, совместным развитием мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” и дальнейшим ускорением перевозок за счет цифровизации грузовой документации.Марат Карабаев выразил уверенность, что ”реализация проекта послужит развитию региональных коммуникаций и торговли для стран Центральной Азии, поскольку откроются выходы к крупным морским портам южноазиатского региона". По информации Минтранса РК, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта "Строительство новой ЖД линии Дарбаза – Мактаарал". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.Стороны обсудили сотрудничество в области автоперевозок, которые между странами осуществляются на основании Межправсоглашения о международных автомобильных перевозках.Вместе с тем стороны рассмотрели актуальные вопросы гражданской авиации, а именно увеличение частоты рейсов между городами Казахстана и Узбекистана.Также в целях ускорения процесса грузоперевозок стороны сообщили, что внедрена в практику система электронного обмена разрешительными бланками между странами "E-Permit".

https://uz.sputniknews.ru/20240228/kazaxstan-ratifikatsiya-dogovor-uzbekistan-42690704.html

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