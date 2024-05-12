Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240512/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-transporta-i-logistiki-43845372.html
Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
Sputnik Узбекистан
Между двумя республиками подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики на 2024-2025 годы.
2024-05-12T15:17+0500
2024-05-12T15:23+0500
узбекистан
казахстан
логистика
транспортный коридор
сотрудничество
грузоперевозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0c/43843472_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_630d4ad71466c0916c602d6e87398df1.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел рабочую встречу в Астане с министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым. Об этом сообщили в Минтрансе РУз.На встрече стороны обсудили основные направления сотрудничества, вопросы развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области строительства транспортной инфраструктуры.В частности, были рассмотрены аспекты, связанные с совместной реализацией проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”, совместным развитием мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” и дальнейшим ускорением перевозок за счет цифровизации грузовой документации.Марат Карабаев выразил уверенность, что ”реализация проекта послужит развитию региональных коммуникаций и торговли для стран Центральной Азии, поскольку откроются выходы к крупным морским портам южноазиатского региона". По информации Минтранса РК, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта "Строительство новой ЖД линии Дарбаза – Мактаарал". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.Стороны обсудили сотрудничество в области автоперевозок, которые между странами осуществляются на основании Межправсоглашения о международных автомобильных перевозках.Вместе с тем стороны рассмотрели актуальные вопросы гражданской авиации, а именно увеличение частоты рейсов между городами Казахстана и Узбекистана.Также в целях ускорения процесса грузоперевозок стороны сообщили, что внедрена в практику система электронного обмена разрешительными бланками между странами "E-Permit".
https://uz.sputniknews.ru/20240228/kazaxstan-ratifikatsiya-dogovor-uzbekistan-42690704.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0c/43843472_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9909b74b114ba0ab5b66f36530c883e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
транспорт логистика дорожная карта сотрудничество
транспорт логистика дорожная карта сотрудничество

Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики

15:17 12.05.2024 (обновлено: 15:23 12.05.2024)
© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2024
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Подписаться
Между двумя республиками подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики на 2024-2025 годы.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел рабочую встречу в Астане с министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым. Об этом сообщили в Минтрансе РУз.
На встрече стороны обсудили основные направления сотрудничества, вопросы развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области строительства транспортной инфраструктуры.
© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2024
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© Министерство транспорта республики Узбекистан
В частности, были рассмотрены аспекты, связанные с совместной реализацией проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”, совместным развитием мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” и дальнейшим ускорением перевозок за счет цифровизации грузовой документации.

“Казахстанская сторона выразила готовность оказать поддержку Узбекистану в строительстве железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар ", — говорится в сообщении.

© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2024
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Марат Карабаев выразил уверенность, что ”реализация проекта послужит развитию региональных коммуникаций и торговли для стран Центральной Азии, поскольку откроются выходы к крупным морским портам южноазиатского региона".
По информации Минтранса РК, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта "Строительство новой ЖД линии Дарбаза – Мактаарал". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.
Стороны обсудили сотрудничество в области автоперевозок, которые между странами осуществляются на основании Межправсоглашения о международных автомобильных перевозках.

"Объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом за прошлый год увеличился на 6% и составил 1,8 млн тонн. В целом наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в области автоперевозок" — отметил Марат Карабаев.

Вместе с тем стороны рассмотрели актуальные вопросы гражданской авиации, а именно увеличение частоты рейсов между городами Казахстана и Узбекистана.
Также в целях ускорения процесса грузоперевозок стороны сообщили, что внедрена в практику система электронного обмена разрешительными бланками между странами "E-Permit".

"По итогам встречи стороны подписали "Дорожную карту" развития стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Узбекистаном и Казахстаном в 2024-2025 годах", — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях
28 февраля, 16:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0