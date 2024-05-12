Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики
15:17 12.05.2024 (обновлено: 15:23 12.05.2024)
© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Подписаться
Между двумя республиками подписана дорожная карта по развитию стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики на 2024-2025 годы.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел рабочую встречу в Астане с министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым. Об этом сообщили в Минтрансе РУз.
На встрече стороны обсудили основные направления сотрудничества, вопросы развития международных транспортных коридоров, железнодорожного и автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области строительства транспортной инфраструктуры.
© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© Министерство транспорта республики Узбекистан
В частности, были рассмотрены аспекты, связанные с совместной реализацией проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”, совместным развитием мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” и дальнейшим ускорением перевозок за счет цифровизации грузовой документации.
“Казахстанская сторона выразила готовность оказать поддержку Узбекистану в строительстве железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар ", — говорится в сообщении.
© Министерство транспорта республики УзбекистанОбсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
Обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном
© Министерство транспорта республики Узбекистан
Марат Карабаев выразил уверенность, что ”реализация проекта послужит развитию региональных коммуникаций и торговли для стран Центральной Азии, поскольку откроются выходы к крупным морским портам южноазиатского региона".
По информации Минтранса РК, на сегодняшний день ведется работа по реализации проекта "Строительство новой ЖД линии Дарбаза – Мактаарал". Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность между двумя странами еще на 10 млн тонн.
Стороны обсудили сотрудничество в области автоперевозок, которые между странами осуществляются на основании Межправсоглашения о международных автомобильных перевозках.
"Объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом за прошлый год увеличился на 6% и составил 1,8 млн тонн. В целом наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в области автоперевозок" — отметил Марат Карабаев.
Вместе с тем стороны рассмотрели актуальные вопросы гражданской авиации, а именно увеличение частоты рейсов между городами Казахстана и Узбекистана.
Также в целях ускорения процесса грузоперевозок стороны сообщили, что внедрена в практику система электронного обмена разрешительными бланками между странами "E-Permit".
"По итогам встречи стороны подписали "Дорожную карту" развития стратегического сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Узбекистаном и Казахстаном в 2024-2025 годах", — говорится в сообщении.