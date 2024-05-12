https://uz.sputniknews.ru/20240512/uzbekskie-dzyudoisty-zavoevali-pervuyu-medal-bolshogo-shlema-kazaxstan-43839941.html

Узбекский дзюдоист завоевал первую медаль сборной на “Большом шлеме” в Казахстане

Узбекский дзюдоист завоевал первую медаль сборной на “Большом шлеме” в Казахстане

Sputnik Узбекистан

Проходящие в Астане соревнования являются возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.

2024-05-12T09:52+0500

2024-05-12T09:52+0500

2024-05-12T09:53+0500

узбекистан

казахстан

турнир "большого шлема"

дзюдо

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на финальном турнире “Большого шлема” в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Соревнования, проходящие в Астане 10-12 мая, являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024. В них в разных весовых категориях участвуют 450 дзюдоистов из 84 стран мира.Сообщается, что медаль высшей пробы завоевал опытный узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев. Благодаря этому результату Болтабоев записывает в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.

https://uz.sputniknews.ru/20240510/dzyudo-uzbekistan-uchastiye-bolshoy-shlem-kazaxstan-43818366.html

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