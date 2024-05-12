https://uz.sputniknews.ru/20240512/uzbekskie-dzyudoisty-zavoevali-pervuyu-medal-bolshogo-shlema-kazaxstan-43839941.html
Узбекский дзюдоист завоевал первую медаль сборной на “Большом шлеме” в Казахстане
Узбекский дзюдоист завоевал первую медаль сборной на “Большом шлеме” в Казахстане
Sputnik Узбекистан
Проходящие в Астане соревнования являются возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.
2024-05-12T09:52+0500
2024-05-12T09:52+0500
2024-05-12T09:53+0500
узбекистан
казахстан
турнир "большого шлема"
дзюдо
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на финальном турнире “Большого шлема” в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Соревнования, проходящие в Астане 10-12 мая, являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024. В них в разных весовых категориях участвуют 450 дзюдоистов из 84 стран мира.Сообщается, что медаль высшей пробы завоевал опытный узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев. Благодаря этому результату Болтабоев записывает в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
https://uz.sputniknews.ru/20240510/dzyudo-uzbekistan-uchastiye-bolshoy-shlem-kazaxstan-43818366.html
узбекистан
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казахстан турнир “большой шлема” дзюдо
казахстан турнир “большой шлема” дзюдо
Узбекский дзюдоист завоевал первую медаль сборной на “Большом шлеме” в Казахстане
09:52 12.05.2024 (обновлено: 09:53 12.05.2024)
Проходящие в Астане соревнования являются возможностью для спортсменов заработать очки в мировой рейтинг.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала свою первую медаль на финальном турнире “Большого шлема” в Казахстане, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Соревнования, проходящие в Астане 10-12 мая, являются заключительными перед Олимпийскими играми Париж-2024. В них в разных весовых категориях участвуют 450 дзюдоистов из 84 стран мира.
Сообщается, что медаль высшей пробы завоевал опытный узбекский дзюдоист Шарофиддин Болтабоев.
“После трехлетнего перерыва Шарофиддин Болтабоев снова стал чемпионом турниров IJF. Узбекский спортсмен, выступавший в весовой категории до 81 кг, стал обладателем золотой медали, победив в финальном поединке немца Тимо Кавелиуса“, — отметили в Комитете.
Благодаря этому результату Болтабоев записывает в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.