Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В сфере заинтересованности Саудовской Аравии как туризм, так и сотрудничество с узбекской стороной в направлениях образования и сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Туристическая компания из Саудовской Аравии планирует развивать тесное сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма, а также увеличить поток саудовских туристов в республику. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Возможности и перспективы взаимодействия в данном направлении и не только обсудили на встрече в Эр-Рияде посол Узбекистана Нодир Тургунов с представителем саудовской компании "Saudi International Travel Company" Абдулазизом Сулейманом.
“Саудовской стороне была представлена информация о богатом туристическом потенциале Узбекистана, новых перспективных инвестиционных проектах, разрабатываемых в этой сфере, и туристических достопримечательностях“, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили, что сотрудничество между двумя государствами последовательно и плодотворно развивается, увеличивается обмен визитами на всех уровнях, проводятся различные совместные мероприятия.
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Нодирджон Тургунов провел встречу с Абдулазизом Сулейманом, членом правления Saudi International Travel Company, менеджером по вопросам развития.
Посол Узбекистана Нодирджон Тургунов провел встречу с Абдулазизом Сулейманом, членом правления Saudi International Travel Company, менеджером по вопросам развития.
© ИА "Дунё"
Менеджер саудовской компании подчеркнул, что “внимательно следит за всеми реформами, проводимыми в сфере туризма в республике, и заинтересован в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в этом направлении”.
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Участники встречи также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в сферах образования и сельского хозяйства.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров и обсуждении перспектив сотрудничества между заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями двух стран.