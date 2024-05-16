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https://uz.sputniknews.ru/20240516/saudovskaya-kompaniya-gotova-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-turisticheskoy-sfere-43889772.html
Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере
Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере
Sputnik Узбекистан
Саудовская Аравия заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в направлении туризма, образования и сельского хозяйства.
2024-05-16T11:21+0500
2024-05-16T11:21+0500
узбекистан
саудовская аравия
сотрудничество
туризм
образование
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Туристическая компания из Саудовской Аравии планирует развивать тесное сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма, а также увеличить поток саудовских туристов в республику. Об этом сообщает ИА "Дунё".Возможности и перспективы взаимодействия в данном направлении и не только обсудили на встрече в Эр-Рияде посол Узбекистана Нодир Тургунов с представителем саудовской компании "Saudi International Travel Company" Абдулазизом Сулейманом. Собеседники отметили, что сотрудничество между двумя государствами последовательно и плодотворно развивается, увеличивается обмен визитами на всех уровнях, проводятся различные совместные мероприятия.Менеджер саудовской компании подчеркнул, что “внимательно следит за всеми реформами, проводимыми в сфере туризма в республике, и заинтересован в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в этом направлении”.Читайте также Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 годуУчастники встречи также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в сферах образования и сельского хозяйства. По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров и обсуждении перспектив сотрудничества между заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html
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туризм образование сельское хозяйство встреча посол туркомпания
туризм образование сельское хозяйство встреча посол туркомпания

Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере

11:21 16.05.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В сфере заинтересованности Саудовской Аравии как туризм, так и сотрудничество с узбекской стороной в направлениях образования и сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Туристическая компания из Саудовской Аравии планирует развивать тесное сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма, а также увеличить поток саудовских туристов в республику. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Возможности и перспективы взаимодействия в данном направлении и не только обсудили на встрече в Эр-Рияде посол Узбекистана Нодир Тургунов с представителем саудовской компании "Saudi International Travel Company" Абдулазизом Сулейманом.

“Саудовской стороне была представлена информация о богатом туристическом потенциале Узбекистана, новых перспективных инвестиционных проектах, разрабатываемых в этой сфере, и туристических достопримечательностях“, — говорится в сообщении.

Собеседники отметили, что сотрудничество между двумя государствами последовательно и плодотворно развивается, увеличивается обмен визитами на всех уровнях, проводятся различные совместные мероприятия.
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Нодирджон Тургунов провел встречу с Абдулазизом Сулейманом, членом правления Saudi International Travel Company, менеджером по вопросам развития.
Посол Узбекистана Нодирджон Тургунов провел встречу с Абдулазизом Сулейманом, членом правления Saudi International Travel Company, менеджером по вопросам развития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
Посол Узбекистана Нодирджон Тургунов провел встречу с Абдулазизом Сулейманом, членом правления Saudi International Travel Company, менеджером по вопросам развития.
© ИА "Дунё"
Менеджер саудовской компании подчеркнул, что “внимательно следит за всеми реформами, проводимыми в сфере туризма в республике, и заинтересован в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в этом направлении”.
Читайте также Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 году
Участники встречи также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в сферах образования и сельского хозяйства.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров и обсуждении перспектив сотрудничества между заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями двух стран.
В Кувейте представили инвестиционный и туристический потенциала Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2024
В Кувейте представили туристический потенциал Узбекистана — подробности
5 мая, 11:02
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