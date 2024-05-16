https://uz.sputniknews.ru/20240516/saudovskaya-kompaniya-gotova-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-turisticheskoy-sfere-43889772.html

Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере

Саудовская компания готова сотрудничать с Узбекистаном в туристической сфере

Sputnik Узбекистан

Саудовская Аравия заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в направлении туризма, образования и сельского хозяйства.

2024-05-16T11:21+0500

2024-05-16T11:21+0500

2024-05-16T11:21+0500

узбекистан

саудовская аравия

сотрудничество

туризм

образование

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Туристическая компания из Саудовской Аравии планирует развивать тесное сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма, а также увеличить поток саудовских туристов в республику. Об этом сообщает ИА "Дунё".Возможности и перспективы взаимодействия в данном направлении и не только обсудили на встрече в Эр-Рияде посол Узбекистана Нодир Тургунов с представителем саудовской компании "Saudi International Travel Company" Абдулазизом Сулейманом. Собеседники отметили, что сотрудничество между двумя государствами последовательно и плодотворно развивается, увеличивается обмен визитами на всех уровнях, проводятся различные совместные мероприятия.Менеджер саудовской компании подчеркнул, что “внимательно следит за всеми реформами, проводимыми в сфере туризма в республике, и заинтересован в укреплении и развитии сотрудничества с узбекской стороной в этом направлении”.Читайте также Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 годуУчастники встречи также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в сферах образования и сельского хозяйства. По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров и обсуждении перспектив сотрудничества между заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-kuveyte-predstavili-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana--podrobnosti-43732910.html

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