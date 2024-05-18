https://uz.sputniknews.ru/20240518/kadry-ekspertiza-uzbekistan-rossiya-tamojnya-sotrudnichestvo-43935501.html

Подготовка кадров и экспертиза: РУз и РФ расширяют таможенное сотрудничество

Подготовка кадров и экспертиза: РУз и РФ расширяют таможенное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

На эффективное решение совместных задач и противостояние вызовам направлены, в том числе обмен опытом и знаниями в сфере таможенного контроля

2024-05-18T14:17+0500

2024-05-18T14:17+0500

2024-05-18T14:17+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

таможня

кадры

студенты

вуз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/704/39/7043907_436:519:2778:1837_1920x0_80_0_0_9f68890eac9d3c6c82bc4462100a01f9.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представители посольства Узбекистана в Москве посетили Российскую таможенную академию, где прошла встреча с ее начальником Андреем Ходановым и первым проректором вуза Еленой Лобас, сообщает ИА "Дунё".На встрече российская сторона выразила готовность к развитию сотрудничества в области подготовки кадров, организации совместных образовательных программ, обмена опытом и экспертизой в области таможенного контроля.Стороны высоко оценили существующие программы обмена студентами и преподавателями, а также выразили готовность расширять и углублять эту практику.На встрече со студентами из Узбекистана основное внимание уделили изучению проблем, с которыми они сталкиваются, а также проводимой в Узбекистане молодежной политике. Дипломаты ознакомились с условиями проживания узбекских студентов, дали рекомендации по соблюдению внутренних правил академии и дисциплины, мер личной безопасности.В ЕАЭС совершенствуют таможенное законодательство

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия расширение таможня сотрудничество решение задачи противостояние вызовы обмен опыт знания сфера таможенный контроль