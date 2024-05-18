https://uz.sputniknews.ru/20240518/kadry-ekspertiza-uzbekistan-rossiya-tamojnya-sotrudnichestvo-43935501.html
Подготовка кадров и экспертиза: РУз и РФ расширяют таможенное сотрудничество
Подготовка кадров и экспертиза: РУз и РФ расширяют таможенное сотрудничество
Sputnik Узбекистан
На эффективное решение совместных задач и противостояние вызовам направлены, в том числе обмен опытом и знаниями в сфере таможенного контроля
2024-05-18T14:17+0500
2024-05-18T14:17+0500
2024-05-18T14:17+0500
узбекистан
россия
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таможня
кадры
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Представители посольства Узбекистана в Москве посетили Российскую таможенную академию, где прошла встреча с ее начальником Андреем Ходановым и первым проректором вуза Еленой Лобас, сообщает ИА "Дунё".На встрече российская сторона выразила готовность к развитию сотрудничества в области подготовки кадров, организации совместных образовательных программ, обмена опытом и экспертизой в области таможенного контроля.Стороны высоко оценили существующие программы обмена студентами и преподавателями, а также выразили готовность расширять и углублять эту практику.На встрече со студентами из Узбекистана основное внимание уделили изучению проблем, с которыми они сталкиваются, а также проводимой в Узбекистане молодежной политике. Дипломаты ознакомились с условиями проживания узбекских студентов, дали рекомендации по соблюдению внутренних правил академии и дисциплины, мер личной безопасности.В ЕАЭС совершенствуют таможенное законодательство
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узбекистан россия расширение таможня сотрудничество решение задачи противостояние вызовы обмен опыт знания сфера таможенный контроль
узбекистан россия расширение таможня сотрудничество решение задачи противостояние вызовы обмен опыт знания сфера таможенный контроль
Подготовка кадров и экспертиза: РУз и РФ расширяют таможенное сотрудничество
На эффективное решение совместных задач и противостояние вызовам направлены, в том числе обмен опытом и знаниями в сфере таможенного контроля.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik
. Представители посольства Узбекистана в Москве посетили Российскую таможенную академию, где прошла встреча с ее начальником Андреем Ходановым и первым проректором вуза Еленой Лобас, сообщает ИА "Дунё".
На встрече российская сторона выразила готовность к развитию сотрудничества в области подготовки кадров, организации совместных образовательных программ, обмена опытом и экспертизой в области таможенного контроля.
"Мы видим большой потенциал для сотрудничества между Академией Таможенной службы России и узбекскими партнерами. Обмен опытом и знаниями в сфере таможенного контроля поможет нам эффективно решать совместные задачи и противостоять вызовам", – отметил Андрей Ходанов.
Стороны высоко оценили существующие программы обмена студентами и преподавателями, а также выразили готовность расширять и углублять эту практику.
На встрече со студентами из Узбекистана основное внимание уделили изучению проблем, с которыми они сталкиваются, а также проводимой в Узбекистане молодежной политике.
Дипломаты ознакомились с условиями проживания узбекских студентов, дали рекомендации по соблюдению внутренних правил академии и дисциплины, мер личной безопасности.