https://uz.sputniknews.ru/20240519/uzbekistan-i-rostov-naladyat-sovmestnoe-proizvodstvo-obuvi--podrobnosti-43954424.html

Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности

Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности

Sputnik Узбекистан

Ассоциация "Узчармсаноат" провела переговоры с представителями отраслевых компаний России. С предприятиями Ростовской области достигнуты договоренности по сотрудничеству в кожевенно-обувной промышленности.

2024-05-19T16:52+0500

2024-05-19T16:52+0500

2024-05-19T16:55+0500

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ростов-на-дону

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производство

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Представители ассоциации "Узчармсаноат" в эти дни находятся с рабочим визитом в ряде регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ассоциации.В частности, заместитель председателя ассоциации Мирсаид Зохидов провел переговоры с представителями предприятий кожевенно-обувной отрасли и крупных торговых сетей Ростова-на-Дону. На встрече, прошедшей в инновационно-технологическом кластере легкой промышленности Ростовской области при Донском государственном техническом университете, обсуждался запуск образовательной программы по обеспечению квалифицированными дизайнерами, технологами и портными предприятий кожевенно-обувной отрасли Узбекистана. Читайте также Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки.Также делегация посетила крупные производственные предприятия Ростова. Отмечается, что представители предприятия "Донобувь", входящего в 20-ку крупнейших компаний России, выразила заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Узбекистана. С этой целью руководство компании "Донобувь" планирует в скором времени посетить Ташкент для проведения переговоров. Также достигнуты первоначальные договоренности об установлении двусторонних отношений с двумя другими компаниями и Ростовской обувной фабрикой.

https://uz.sputniknews.ru/20240508/turtsiya-investitsii-proyekt-obuv-uzbekistan-43778807.html

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