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Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности
Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности
Sputnik Узбекистан
Ассоциация "Узчармсаноат" провела переговоры с представителями отраслевых компаний России. С предприятиями Ростовской области достигнуты договоренности по сотрудничеству в кожевенно-обувной промышленности.
2024-05-19T16:52+0500
2024-05-19T16:55+0500
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ростов-на-дону
экономика
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Представители ассоциации "Узчармсаноат" в эти дни находятся с рабочим визитом в ряде регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ассоциации.В частности, заместитель председателя ассоциации Мирсаид Зохидов провел переговоры с представителями предприятий кожевенно-обувной отрасли и крупных торговых сетей Ростова-на-Дону. На встрече, прошедшей в инновационно-технологическом кластере легкой промышленности Ростовской области при Донском государственном техническом университете, обсуждался запуск образовательной программы по обеспечению квалифицированными дизайнерами, технологами и портными предприятий кожевенно-обувной отрасли Узбекистана. Читайте также Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки.Также делегация посетила крупные производственные предприятия Ростова. Отмечается, что представители предприятия "Донобувь", входящего в 20-ку крупнейших компаний России, выразила заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Узбекистана. С этой целью руководство компании "Донобувь" планирует в скором времени посетить Ташкент для проведения переговоров. Также достигнуты первоначальные договоренности об установлении двусторонних отношений с двумя другими компаниями и Ростовской обувной фабрикой.
https://uz.sputniknews.ru/20240508/turtsiya-investitsii-proyekt-obuv-uzbekistan-43778807.html
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производство кожевенно-обувная промышленность сотрудничество россия узбекистан ростов
производство кожевенно-обувная промышленность сотрудничество россия узбекистан ростов

Узбекистан и Ростов наладят совместное производство обуви — подробности

16:52 19.05.2024 (обновлено: 16:55 19.05.2024)
© УзчармсаноатДелегация ассоциации "Узчармсаноат" находится в Ростове
Делегация ассоциации Узчармсаноат находится в Ростове - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
© Узчармсаноат
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Ассоциация "Узчармсаноат" провела переговоры с представителями отраслевых компаний России. С предприятиями Ростовской области достигнуты договоренности по сотрудничеству в кожевенно-обувной промышленности.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Представители ассоциации "Узчармсаноат" в эти дни находятся с рабочим визитом в ряде регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ассоциации.
В частности, заместитель председателя ассоциации Мирсаид Зохидов провел переговоры с представителями предприятий кожевенно-обувной отрасли и крупных торговых сетей Ростова-на-Дону.
© УзчармсаноатДелегация ассоциации "Узчармсаноат" находится в Ростове
Делегация ассоциации Узчармсаноат находится в Ростове - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
Делегация ассоциации "Узчармсаноат" находится в Ростове
© Узчармсаноат
На встрече, прошедшей в инновационно-технологическом кластере легкой промышленности Ростовской области при Донском государственном техническом университете, обсуждался запуск образовательной программы по обеспечению квалифицированными дизайнерами, технологами и портными предприятий кожевенно-обувной отрасли Узбекистана.
Читайте также Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки.

“В регионах республики создаются образовательные центры, специализирующиеся на подготовке кадров для отрасли. В ходе переговоров достигнута договоренность о привлечении в эти центры команды педагогов, состоящей из дизайнеров и технологов, имеющих международные сертификаты инновационно-технологического кластера легкой промышленности Ростовской области“, — отметили в Ассоциации.

Также делегация посетила крупные производственные предприятия Ростова.
© УзчармсаноатДелегация ассоциации "Узчармсаноат" находится в Ростове
Делегация ассоциации Узчармсаноат находится в Ростове - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
Делегация ассоциации "Узчармсаноат" находится в Ростове
© Узчармсаноат
Отмечается, что представители предприятия "Донобувь", входящего в 20-ку крупнейших компаний России, выразила заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Узбекистана.

“В ходе переговоров было решено реализовать сотрудничество в несколько этапов. Первоначально российская компания планирует закупать в Узбекистане специальную и рабочую обувь. После того, как образцы пройдут испытания в лабораториях компании, начнется процесс закупок. Следующий шаг – создание совместного производственного предприятия,“ — говорится в сообщении.

С этой целью руководство компании "Донобувь" планирует в скором времени посетить Ташкент для проведения переговоров.
Также достигнуты первоначальные договоренности об установлении двусторонних отношений с двумя другими компаниями и Ростовской обувной фабрикой.
Обувь, произведенная в Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2024
Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане
8 мая, 11:31
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