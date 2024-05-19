https://uz.sputniknews.ru/20240519/zapadu-pokazali-nezyblemost-podderjki-rossii-so-storony-knr--smi--43954750.html

Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР — СМИ

Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР — СМИ

Sputnik Узбекистан

NYT подчеркивает, что Западу не удается найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автора пишет, что ни риск отдаления от Европы, ни угрозы американскими санкциями в отношении банков КНР, "не помешали Си Цзиньпину обнять Владимира Путина".

2024-05-19T17:35+0500

2024-05-19T17:35+0500

2024-05-19T17:35+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки РФ со стороны Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.Газета обратила внимание на то, что западным лидерам не удастся найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автор публикации считает, что ни "риск отдаления от Европы, ключевого торгового партнера", якобы необходимого китайской экономике, ни "угрозы американскими санкциями" в отношении банков КНР, "кажется, не удержали Си от объятий для Путина".По мнению аналитиков, китайский лидер считает, что потенциальные санкции — это "приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией", отмечает газета.Встреча лидеров России и Китая состоялась в четверг в Пекине. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Читайте также Что рассказал Путин по итогам визита в Китай.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами.

https://uz.sputniknews.ru/20240516/rossiya-i-knr-prizvali-prekratit-vmeshivatsya-v-dela-drugix-stran--zayavlenie---43902839.html

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