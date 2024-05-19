https://uz.sputniknews.ru/20240519/zapadu-pokazali-nezyblemost-podderjki-rossii-so-storony-knr--smi--43954750.html
Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР — СМИ
Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР — СМИ
Sputnik Узбекистан
NYT подчеркивает, что Западу не удается найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автора пишет, что ни риск отдаления от Европы, ни угрозы американскими санкциями в отношении банков КНР, "не помешали Си Цзиньпину обнять Владимира Путина".
2024-05-19T17:35+0500
2024-05-19T17:35+0500
2024-05-19T17:35+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки РФ со стороны Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.Газета обратила внимание на то, что западным лидерам не удастся найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автор публикации считает, что ни "риск отдаления от Европы, ключевого торгового партнера", якобы необходимого китайской экономике, ни "угрозы американскими санкциями" в отношении банков КНР, "кажется, не удержали Си от объятий для Путина".По мнению аналитиков, китайский лидер считает, что потенциальные санкции — это "приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией", отмечает газета.Встреча лидеров России и Китая состоялась в четверг в Пекине. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Читайте также Что рассказал Путин по итогам визита в Китай.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами.
https://uz.sputniknews.ru/20240516/rossiya-i-knr-prizvali-prekratit-vmeshivatsya-v-dela-drugix-stran--zayavlenie---43902839.html
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россия китай визит путин си цзиньпин переговоры сотрудничество запад санкции
россия китай визит путин си цзиньпин переговоры сотрудничество запад санкции
Западу показали незыблемость поддержки России со стороны КНР — СМИ
NYT подчеркивает, что Западу не удается найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автор считает — ни риск отдаления от Европы, ни угрозы американскими санкциями в отношении банков КНР, "не помешали Си Цзиньпину обнять Владимира Путина".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость поддержки РФ со стороны Китая, пишет РИА Новости
со ссылкой на New York Times.
"Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, “где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде“, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой", — отмечает издание.
Газета обратила внимание на то, что западным лидерам не удастся найти ни одного признака разногласий между китайским и российским лидерами. Автор публикации считает, что ни "риск отдаления от Европы, ключевого торгового партнера", якобы необходимого китайской экономике, ни "угрозы американскими санкциями" в отношении банков КНР, "кажется, не удержали Си от объятий для Путина".
По мнению аналитиков, китайский лидер считает, что потенциальные санкции — это "приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией", отмечает газета.
Встреча лидеров России и Китая состоялась в четверг в Пекине. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами.