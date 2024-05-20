https://uz.sputniknews.ru/20240520/baxtiyor-saidov-vstrecha-ministrov-shos-astana-43963047.html
Глава МИД Узбекистана встретится с коллегами из стран ШОС в Астане
Глава МИД Узбекистана встретится с коллегами из стран ШОС в Астане
Sputnik Узбекистан
Делегация во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая посетит столицу Казахстана. Планируется участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров
2024-05-20T15:20+0500
2024-05-20T15:20+0500
2024-05-20T15:20+0500
политика
мид узбекистана
бахтиёр саидов
шос
заседание
астана
казахстан
мария захарова
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе визита в Астану 20-21 мая примет участие во встрече глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РУз Ахрор Бурханов.В свою очередь, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга сообщила, что 20-21 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.По ее словам, главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В фокусе внимания будут вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 3-4 июля в Астане.Речь идет о содержательном наполнении заседания "в контексте совершенствования деятельности организации в современных условиях".
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заседание совет глав мид шос делегация бахтиёр саидов узбекистан казахстан
заседание совет глав мид шос делегация бахтиёр саидов узбекистан казахстан
Глава МИД Узбекистана встретится с коллегами из стран ШОС в Астане
Делегация во главе с министром иностранных дел РУз Бахтиёром Саидовым 20-21 мая посетит столицу Казахстана. Планируется участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и проведение двусторонних переговоров.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе визита в Астану 20-21 мая примет участие во встрече глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщил
пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РУз Ахрор Бурханов.
"Делегация во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая будет находиться в столице Казахстана Астане. В ходе визита планируется принять участие в очередном заседании Совета глав МИД ШОС и провести двусторонние переговоры", — написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга сообщила
, что 20-21 мая министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
По ее словам, главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
В фокусе внимания будут вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 3-4 июля в Астане.
Речь идет о содержательном наполнении заседания "в контексте совершенствования деятельности организации в современных условиях".