https://uz.sputniknews.ru/20240521/ministry-inostrannyx-del-stran-chlenov-shos-vstretilis-v-astane-43975569.html

Министры иностранных дел стран-членов ШОС встретились в Астане

Министры иностранных дел стран-членов ШОС встретились в Астане

Sputnik Узбекистан

Заседание является завершающим этапом подготовки к очередному саммиту глав государств-членов ШОС, который запланирован на 3-4 июля

2024-05-21T14:27+0500

2024-05-21T14:27+0500

2024-05-21T14:59+0500

политика

казахстан

астана

узбекистан

мид узбекистана

бахтиёр саидов

шос

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Астане прошел Совет министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Sputnik Казахстан.Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахиана.Иран в связи с гибелью главы внешнеполитического ведомства представлял замминистра по экономической дипломатии МИД Сафари Мехди.Главы внешнеполитических ведомств обсудили нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.В фокусе внимания также находились вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 3-4 июля в Астане.С министрами иностранных дел государств-членов ШОС встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба президента Казахстана.По его словам, заседание Совета министров иностранных дел государств – это один из важнейших форматов ШОС по решению актуальных вопросов широкой повестки дня.Также он подчеркнул, что на Совет министров иностранных дел возлагается большая ответственность по качественной подготовке саммита ШОС. Он поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств за активную работу в преддверии "этого важного для наших стран Форума", который пройдет 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". Президент Казахстана высоко оценил усилия министров по формированию солидного пакета документов и решений.Напомним, что во встрече глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества участвовала делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Ранее глава МИД РУз встретился в Астане с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И.Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, она станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

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политика, казахстан, астана, узбекистан, мид узбекистана, бахтиёр саидов, шос, касым-жомарт токаев