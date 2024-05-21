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https://uz.sputniknews.ru/20240521/mirziyoev-posetil-posolstvo-irana-v-tashkente-43979935.html
Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте
Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Глава республики оставил запись со словами сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипмиссии в Ташкенте связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета на севере страны
2024-05-21T16:00+0500
2024-05-21T16:26+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
посольство
иран
соболезнования
гибель
президент
вертолет
крушение
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил посольство Исламской Республики Иран в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.Он выразил глубокие соболезнования дружественному иранскому народу в связи с трагической гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета на севере страны.Также в ходе краткой беседы с послом Мухаммадали Искандари Шавкат Мирзиёев отметил, что Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внесшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояние населения и укрепление международного авторитета своей страны, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Ираном.Ранее глава Узбекистана направил соболезнования Высшему духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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мирзиёев иран соболезнования
мирзиёев иран соболезнования

Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте

16:00 21.05.2024 (обновлено: 16:26 21.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики оставил запись со словами сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипмиссии в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил посольство Исламской Республики Иран в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он выразил глубокие соболезнования дружественному иранскому народу в связи с трагической гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета на севере страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава нашего государства оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипломатической миссии", — говорится в сообщении.
Также в ходе краткой беседы с послом Мухаммадали Искандари Шавкат Мирзиёев отметил, что Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внесшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояние населения и укрепление международного авторитета своей страны, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Ираном.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
Президент Республики Узбекистан посетил посольство Ирана в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее глава Узбекистана направил соболезнования Высшему духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.
Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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