https://uz.sputniknews.ru/20240522/rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-43992625.html

Россия надежно обеспечивает Узбекистан газом в пиковый период спроса

Россия надежно обеспечивает Узбекистан газом в пиковый период спроса

Sputnik Узбекистан

Поставки газа идут по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр"

2024-05-22T13:21+0500

2024-05-22T13:21+0500

2024-05-22T14:57+0500

экономика

узбекистан

россия

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поставки

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Газпром надежно поставляет газ в Узбекистан, в том числе в периоды пикового спроса. Это отметили в ходе рабочей встречи председателя правления российской компании Алексей Миллера и министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова, сообщает пресс-служба компании.Поставки газа идут в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.Также стороны обсудили реализацию Стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе.Напомним, что в июне 2023 года были подписаны контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожная карта по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа. В октябре прошлого года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" с участием президентов России, Казахстана и Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240521/buduschee-gazovoe-sotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-43972677.html

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