https://uz.sputniknews.ru/20240522/rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-43992625.html
Россия надежно обеспечивает Узбекистан газом в пиковый период спроса
Россия надежно обеспечивает Узбекистан газом в пиковый период спроса
Sputnik Узбекистан
Поставки газа идут по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр"
2024-05-22T13:21+0500
2024-05-22T13:21+0500
2024-05-22T14:57+0500
экономика
узбекистан
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газ
поставки
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Газпром надежно поставляет газ в Узбекистан, в том числе в периоды пикового спроса. Это отметили в ходе рабочей встречи председателя правления российской компании Алексей Миллера и министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова, сообщает пресс-служба компании.Поставки газа идут в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.Также стороны обсудили реализацию Стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе.Напомним, что в июне 2023 года были подписаны контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожная карта по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа. В октябре прошлого года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" с участием президентов России, Казахстана и Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240521/buduschee-gazovoe-sotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-43972677.html
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газпром узбекистан газ поставки сотрудничество энергетический комплекс
газпром узбекистан газ поставки сотрудничество энергетический комплекс
Россия надежно обеспечивает Узбекистан газом в пиковый период спроса
13:21 22.05.2024 (обновлено: 14:57 22.05.2024)
Поставки газа идут по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр".
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Газпром надежно поставляет газ в Узбекистан, в том числе в периоды пикового спроса. Это отметили в ходе рабочей встречи председателя правления российской компании Алексей Миллера и министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова, сообщает
пресс-служба компании.
Поставки газа идут в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.
Также стороны обсудили реализацию Стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе.
Напомним, что в июне 2023 года были подписаны контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожная карта по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа.
В октябре прошлого года состоялась
торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" с участием президентов России, Казахстана и Узбекистана.