https://uz.sputniknews.ru/20240525/prezident-pozdravleniye-vypusknik-shkola-uzbekistan-44035280.html

"Не бойтесь ставить большие цели" – президент поздравил выпускников Узбекистана

"Не бойтесь ставить большие цели" – президент поздравил выпускников Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В настоящее время выпускников ждут многочисленные современные вузы, профессиональные школы и техникумы. В них созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания, подчеркивается в поздравлении

2024-05-25T09:38+0500

2024-05-25T09:38+0500

2024-05-25T09:38+0500

узбекистан

выпускник

школа

поздравление

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

дети

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников Узбекистана с окончанием школы, сообщает пресс-служба главы государства. "Вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя. Помните, каждый из вас уникален и талантлив. Реализация ваших способностей зависит прежде всего от вас, от вашего упорства и воли", – подчеркнул президент.Глава государства также отметил, что "в последние годы молодежь Нового Узбекистана ярко демонстрирует глубокие знания и способности в разных областях науки, в спорте, искусстве и литературе".В стране уделяется большое внимание воспитанию нового поколения всесторонне развитыми личностями, обеспечению их прав и законных интересов, реализации потенциала."Вы – часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронес и сохранил свою культуру и традиции, вы – надежда и опора Нового Узбекистана. Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас. Ваши новые идеи, инициативы и энтузиазм способны изменить не только вашу жизнь, но и жизнь всего Узбекистана. Поэтому никогда не отступайте от своих благородных устремлений", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах

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