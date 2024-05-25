https://uz.sputniknews.ru/20240525/prezident-pozdravleniye-vypusknik-shkola-uzbekistan-44035280.html
"Не бойтесь ставить большие цели" – президент поздравил выпускников Узбекистана
"Не бойтесь ставить большие цели" – президент поздравил выпускников Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В настоящее время выпускников ждут многочисленные современные вузы, профессиональные школы и техникумы. В них созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания, подчеркивается в поздравлении
2024-05-25T09:38+0500
2024-05-25T09:38+0500
2024-05-25T09:38+0500
узбекистан
выпускник
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президент
президент узбекистана
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дети
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников Узбекистана с окончанием школы, сообщает пресс-служба главы государства. "Вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя. Помните, каждый из вас уникален и талантлив. Реализация ваших способностей зависит прежде всего от вас, от вашего упорства и воли", – подчеркнул президент.Глава государства также отметил, что "в последние годы молодежь Нового Узбекистана ярко демонстрирует глубокие знания и способности в разных областях науки, в спорте, искусстве и литературе".В стране уделяется большое внимание воспитанию нового поколения всесторонне развитыми личностями, обеспечению их прав и законных интересов, реализации потенциала."Вы – часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронес и сохранил свою культуру и традиции, вы – надежда и опора Нового Узбекистана. Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас. Ваши новые идеи, инициативы и энтузиазм способны изменить не только вашу жизнь, но и жизнь всего Узбекистана. Поэтому никогда не отступайте от своих благородных устремлений", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.В Узбекистане запретили проводить школьные выпускные в кафе и ресторанах
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президент узбекистан поздравление выпускник вузы школы техникумы условия образование знания
президент узбекистан поздравление выпускник вузы школы техникумы условия образование знания
"Не бойтесь ставить большие цели" – президент поздравил выпускников Узбекистана
В настоящее время выпускников ждут многочисленные современные вузы, профессиональные школы и техникумы. В них созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания, подчеркивается в поздравлении.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников Узбекистана с окончанием школы, сообщает пресс-служба
главы государства.
"От всей души поздравляю с успешным окончанием школы вас, нашу молодежь, полную сил и решимости направить свои знания и способности во имя благородной цели – стать созидателями Нового Узбекистана, достойными сыновьями и дочерьми Родины", – говорится в поздравлении.
"Вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя. Помните, каждый из вас уникален и талантлив. Реализация ваших способностей зависит прежде всего от вас, от вашего упорства и воли", – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что "в последние годы молодежь Нового Узбекистана ярко демонстрирует глубокие знания и способности в разных областях науки, в спорте, искусстве и литературе".
В стране уделяется большое внимание воспитанию нового поколения всесторонне развитыми личностями, обеспечению их прав и законных интересов, реализации потенциала.
"Ведь будущее нашей Родины, ее развитие в руках молодежи, которая сегодня усердно учится в уютных классах и аудиториях. Уверен, что завтра она мобилизует все свои знания, талант и энергию, чтобы Узбекистан стал еще более сильным, развитым и счастливым государством", – отметил президент.
"Вы – часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронес и сохранил свою культуру и традиции, вы – надежда и опора Нового Узбекистана. Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас. Ваши новые идеи, инициативы и энтузиазм способны изменить не только вашу жизнь, но и жизнь всего Узбекистана. Поэтому никогда не отступайте от своих благородных устремлений", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
"Каждый из вас всегда должен хранить верность тем ценностям, которые заложили в вас учителя и родители, старайтесь внести свой вклад в дальнейшее приумножение богатого наследия нашего народа, светлое будущее страны", – отметил глава государства.