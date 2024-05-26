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https://uz.sputniknews.ru/20240526/uzbekistan-v-2024-nameren-uvelichit-osvoenie-investitsiy-iz-rossii-do-5-mlrd---dokument-44047706.html
Узбекистан в 2024 намерен увеличить освоение инвестиций из России до $5 млрд
Узбекистан в 2024 намерен увеличить освоение инвестиций из России до $5 млрд
Sputnik Узбекистан
В преддверии госвизита Владимира Путина в Узбекистан опубликованы материалы, в которых приводятся результаты двустороннего многопланового сотрудничества между РФ И РУз, реализуемые совместные перспективные проекты и планы, которые осуществятся в ближайшее время.
2024-05-26T15:02+0500
2024-05-26T15:07+0500
россия
узбекистан
владимир путин
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан ожидает освоения в текущем году $5 млрд российских инвестиций. Об этом говорится в материалах, обнародованных к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в республику.Как отмечается в документах, в 2023 году было освоено около $3 млрд российских инвестиций.В опубликованных данных указано, что в Узбекистане в настоящее время функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.Вместе с тем в материалах к визиту Владимира Путина в республику отмечены реализуемые двусторонние проекты и перспективные планы на ближайшее время. Читайте также В Андижане с российскими партнерами построят солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.В частности, Россия и Узбекистан в настоящее время:Также отмечается, что успешно функционирует запущенный в марте 2022 года химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области. В марте 2023 года был открыт технопарк "Джизак".Напомним, российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. Стоит отметить, что это первый визит Владимира Путина в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента.
https://uz.sputniknews.ru/20240221/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-42614168.html
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москва ташкент государственный визит владимир путин
москва ташкент государственный визит владимир путин

Узбекистан в 2024 намерен увеличить освоение инвестиций из России до $5 млрд

15:02 26.05.2024 (обновлено: 15:07 26.05.2024)
© Национальный совет молодежных и детских объединений РоссииФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
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В преддверии госвизита Владимира Путина в Узбекистан опубликованы материалы, в которых приводятся результаты двустороннего многопланового сотрудничества между РФ И РУз, реализуемые совместные перспективные проекты и планы, которые осуществятся в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан ожидает освоения в текущем году $5 млрд российских инвестиций. Об этом говорится в материалах, обнародованных к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в республику.
Как отмечается в документах, в 2023 году было освоено около $3 млрд российских инвестиций.

"В прошлом году освоено около $3 млрд российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 млрд", — говорится в материалах.

В опубликованных данных указано, что в Узбекистане в настоящее время функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.

"По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти $10 млрд. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", — отмечается в материалах.

Вместе с тем в материалах к визиту Владимира Путина в республику отмечены реализуемые двусторонние проекты и перспективные планы на ближайшее время.
Читайте также В Андижане с российскими партнерами построят солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.
В частности, Россия и Узбекистан в настоящее время:
прорабатывают вопросы совместного сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, а также идет согласование параметров Генерального контракта по строительству АЭС российского дизайна;
прорабатывают крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак";
планируют запустить в эксплуатацию новые промышленные парки в Навои и Бухаре в конце 2024 года;
активно развивают сотрудничество по созданию индустриальных парков в Узбекистане.
Также отмечается, что успешно функционирует запущенный в марте 2022 года химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области. В марте 2023 года был открыт технопарк "Джизак".

"В перспективе – открытие промпарков в других регионах Узбекистана – в городах Навои и Бухаре. Их запуск в эксплуатацию запланирован в конце этого года", — говорится в материалах.

Напомним, российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. Стоит отметить, что это первый визит Владимира Путина в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента.
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