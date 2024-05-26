https://uz.sputniknews.ru/20240526/uzbekistan-v-2024-nameren-uvelichit-osvoenie-investitsiy-iz-rossii-do-5-mlrd---dokument-44047706.html

Узбекистан в 2024 намерен увеличить освоение инвестиций из России до $5 млрд

Узбекистан в 2024 намерен увеличить освоение инвестиций из России до $5 млрд

Sputnik Узбекистан

В преддверии госвизита Владимира Путина в Узбекистан опубликованы материалы, в которых приводятся результаты двустороннего многопланового сотрудничества между РФ И РУз, реализуемые совместные перспективные проекты и планы, которые осуществятся в ближайшее время.

2024-05-26T15:02+0500

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2024-05-26T15:07+0500

россия

узбекистан

владимир путин

государственный визит

переговоры

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан ожидает освоения в текущем году $5 млрд российских инвестиций. Об этом говорится в материалах, обнародованных к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в республику.Как отмечается в документах, в 2023 году было освоено около $3 млрд российских инвестиций.В опубликованных данных указано, что в Узбекистане в настоящее время функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.Вместе с тем в материалах к визиту Владимира Путина в республику отмечены реализуемые двусторонние проекты и перспективные планы на ближайшее время. Читайте также В Андижане с российскими партнерами построят солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.В частности, Россия и Узбекистан в настоящее время:Также отмечается, что успешно функционирует запущенный в марте 2022 года химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области. В марте 2023 года был открыт технопарк "Джизак".Напомним, российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. Стоит отметить, что это первый визит Владимира Путина в Центральную Азию после его переизбрания на пост президента.

https://uz.sputniknews.ru/20240221/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-42614168.html

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