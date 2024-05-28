https://uz.sputniknews.ru/20240528/uzbekistan-yeaes-vzaimodeystviye-rossiya-podderjka-44108492.html
Узбекистан намерен развивать взаимодействие с ЕАЭС — Россия поддержит
Узбекистан намерен развивать взаимодействие с ЕАЭС — Россия поддержит
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены продолжать совместную работу по расширению и развитию взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом
2024-05-28T11:50+0500
2024-05-28T11:50+0500
2024-05-28T14:29+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.О этом говорится в тексте совместного заявления главы РУз Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.Узбекистан вместе с Кубой с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Торговля республики с Союзом только за январь-февраль 2024 г. составила $2,5 млрд долларов. Из них на экспорт пришлось $747 млн, а импорт составил $1,8 млрд.Ранее в своем выступлении на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета Шавкат Мирзиёев, говоря о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя, подчеркнул рост объемов взаимного товарооборота, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах.Президент Узбекистана отметил запуск свыше 1 тыс. совместных предприятий и проектов, рост объемов грузоперевозок, частоты регулярных авиарейсов, а также напомнил, что вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объеме реализованы мероприятия совместного Плана.Узбекистан подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.Кроме того, глава республики обозначил пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
https://uz.sputniknews.ru/20240527/eaeu-dolya-raschety-rossiya-rubl-44056351.html
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узбекистан еаэс развитие взаимодействие
узбекистан еаэс развитие взаимодействие
Узбекистан намерен развивать взаимодействие с ЕАЭС — Россия поддержит
11:50 28.05.2024 (обновлено: 14:29 28.05.2024)
Стороны намерены продолжать совместную работу по расширению и развитию взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
О этом говорится в тексте совместного заявления главы РУз Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина, опубликованного
на сайте Кремля.
"Стороны продолжат совместную работу по расширению и развитию взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в целях дальнейшего углубления торгово-экономических и кооперационных связей", — указано в документе.
Узбекистан вместе с Кубой с декабря 2020 года имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
Торговля республики с Союзом только за январь-февраль 2024 г. составила $2,5 млрд долларов. Из них на экспорт пришлось $747 млн, а импорт составил $1,8 млрд.
Ранее в своем выступлении на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета Шавкат Мирзиёев, говоря о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя, подчеркнул рост объемов взаимного товарооборота, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах.
Президент Узбекистана отметил запуск свыше 1 тыс. совместных предприятий и проектов, рост объемов грузоперевозок, частоты регулярных авиарейсов, а также напомнил, что вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объеме реализованы мероприятия совместного Плана.
Узбекистан подключился к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.
Кроме того, глава республики обозначил
пять приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.