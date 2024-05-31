https://uz.sputniknews.ru/20240531/buxarskaya-oblast-ekonomicheskaya-zona-karakul-zapusk-zavod-44173361.html

В Бухарской области в экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод

В Бухарской области в экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод

Sputnik Узбекистан

Предприятие "Enpipe" ввели в строй в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Бухарскую область

2024-05-31T19:06+0500

2024-05-31T19:06+0500

2024-05-31T19:06+0500

узбекистан

бухарская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области в свободной экономической зоне "Каракуль" запустили предприятие "Enpipe". Его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Проект общей стоимостью $58 млн реализовали полностью за счет иностранных инвестиций. Привезено и установлено современное оборудование из Китая, Турции, Нидерландов и Испании, что позволило наладить производство мощностью 300 тысяч тонн металлических труб в год.Вместо этого теперь доставляются металлические листы различной толщины, из которых на заводе изготавливают трубы. Благодаря этому их себестоимость снизилась на 25%.В газохимической и горнодобывающей промышленности, строительстве и других отраслях имеется высокий спрос на такие стойкие трубы. В частности, они будут использоваться в строящемся здесь газохимическом комплексе МТО.На предприятии трудоустроено более 400 человек.Президенту представили планы и информацию о следующих этапах развития завода.С выходом проекта на полную мощность станет возможным производство продукции на сумму 121 миллион долларов. Значительно увеличится экспортный потенциал предприятия.Президент также пообщался с журналистами.В промышленности области свободная экономическая зона "Каракуль" будет играть важную роль. Она создана на основании соответствующего постановления президента. Ее общая площадь составляет 566 гектаров, уже размещены 5 крупных проектов. По завершении всех этапов их реализации общее количество рабочих мест составит около 3-х тысяч. Шавкат Мирзиёев отправился в Бухарскую область

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