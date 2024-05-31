В Бухарской области в экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ свободной экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод
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Предприятие "Enpipe" ввели в строй в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Бухарскую область.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области в свободной экономической зоне "Каракуль" запустили предприятие "Enpipe". Его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
Шавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
Проект общей стоимостью $58 млн реализовали полностью за счет иностранных инвестиций. Привезено и установлено современное оборудование из Китая, Турции, Нидерландов и Испании, что позволило наладить производство мощностью 300 тысяч тонн металлических труб в год.
"Эти трубы, изготавливаемые методом прямого шва, отличаются стойкостью к высокому давлению и внешним воздействиям. Ранее такие изделия в основном импортировались из-за рубежа. Из-за больших объемов труб их транспортировка требовала большой вместимости, что увеличивало их стоимость", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ свободной экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод
В свободной экономической зоне "Каракуль" запустили первый завод
Вместо этого теперь доставляются металлические листы различной толщины, из которых на заводе изготавливают трубы. Благодаря этому их себестоимость снизилась на 25%.
В газохимической и горнодобывающей промышленности, строительстве и других отраслях имеется высокий спрос на такие стойкие трубы. В частности, они будут использоваться в строящемся здесь газохимическом комплексе МТО.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
Шавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
На предприятии трудоустроено более 400 человек.
Президенту представили планы и информацию о следующих этапах развития завода.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
Шавкат Мирзиёев посетил первый завод, запущенный в свободной экономической зоне "Каракуль"
"Начаты работы по реализации второго этапа проекта. Намечено наладить выпуск резервуаров различных размеров, стойких к высокому давлению. Будет создано еще 500 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
С выходом проекта на полную мощность станет возможным производство продукции на сумму 121 миллион долларов. Значительно увеличится экспортный потенциал предприятия.
Президент также пообщался с журналистами.
"Цель нашего приезда в Бухару сегодня – улучшение жизни более 2 миллионов жителей, создание источников дохода, сокращение бедности. Во многих местах области высокая засоленность почвы. Поэтому мы уделяем больше внимания не сельскому хозяйству, а промышленности. Почему мы построили этот завод? Раньше мы тратили много денег на импорт таких труб. Более того, сегодня начнем строительство новых объектов. Вокруг них появятся другие предприятия и рабочие места. В конечном итоге в дома людей придут свет, уверенность и надежда. Эта надежда объединяет нас", – сказал президент.
В промышленности области свободная экономическая зона "Каракуль" будет играть важную роль. Она создана на основании соответствующего постановления президента. Ее общая площадь составляет 566 гектаров, уже размещены 5 крупных проектов. По завершении всех этапов их реализации общее количество рабочих мест составит около 3-х тысяч.