https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoyev-investitsii-proyekt-buxarskaya-oblast-44174029.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области

Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области

Sputnik Узбекистан

Проекты охватывают такие отрасли, как производство строительных материалов, электротехника, химия, текстиль, продукты питания, фармацевтика, медицина, горнодобывающая промышленность, рыбоводство

2024-05-31T18:09+0500

2024-05-31T18:09+0500

2024-05-31T18:13+0500

узбекистан

бухарская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инвестиции

экономика

проект

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области сформировано 80 проектов общей стоимостью $14 млрд, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму $4 млрд инвесторы и руководители отраслей представили Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в регион, сообщает пресс-служба главы государства.В их числе:В проекты инвестируют компании из России, Китая, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Индии, Малайзии и других стран. Как отмечается в сообщении, реализация этих 80 проектов обеспечит занятость более 22,2 тысячи человек.Глава государства также ознакомился с продукцией, производимой в различных отраслях промышленности, которую представили на организованной здесь выставке в увязке с запланированными проектами.В экспозиции — большие и малые котлы для отопительных систем, детали для тяжелой и легкой промышленности, холодильники различных размеров и мощностей, электротехническое оборудование, мотоциклы. Также показали систему регулирования государственных закупок.За последние семь лет в область привлечены инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. В результате этого создано 90 тысяч рабочих мест и возможность экспорта на сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов.Поезидент дал дополнительные указания по увеличению производства продукции с добавленной стоимостью и локализации, а также развитию услуг.

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шавкат мирзиёев инвестпроект бухарская область отрасли производство строительные материалы электротехника химия текстиль продукты питания фармацевтика медицина горнодобывающая промышленность рыбоводство