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https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoyev-investitsii-proyekt-buxarskaya-oblast-44174029.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области
Sputnik Узбекистан
Проекты охватывают такие отрасли, как производство строительных материалов, электротехника, химия, текстиль, продукты питания, фармацевтика, медицина, горнодобывающая промышленность, рыбоводство
2024-05-31T18:09+0500
2024-05-31T18:13+0500
узбекистан
бухарская область
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инвестиции
экономика
проект
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области сформировано 80 проектов общей стоимостью $14 млрд, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму $4 млрд инвесторы и руководители отраслей представили Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в регион, сообщает пресс-служба главы государства.В их числе:В проекты инвестируют компании из России, Китая, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Индии, Малайзии и других стран. Как отмечается в сообщении, реализация этих 80 проектов обеспечит занятость более 22,2 тысячи человек.Глава государства также ознакомился с продукцией, производимой в различных отраслях промышленности, которую представили на организованной здесь выставке в увязке с запланированными проектами.В экспозиции — большие и малые котлы для отопительных систем, детали для тяжелой и легкой промышленности, холодильники различных размеров и мощностей, электротехническое оборудование, мотоциклы. Также показали систему регулирования государственных закупок.За последние семь лет в область привлечены инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. В результате этого создано 90 тысяч рабочих мест и возможность экспорта на сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов.Поезидент дал дополнительные указания по увеличению производства продукции с добавленной стоимостью и локализации, а также развитию услуг.
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шавкат мирзиёев инвестпроект бухарская область отрасли производство строительные материалы электротехника химия текстиль продукты питания фармацевтика медицина горнодобывающая промышленность рыбоводство
шавкат мирзиёев инвестпроект бухарская область отрасли производство строительные материалы электротехника химия текстиль продукты питания фармацевтика медицина горнодобывающая промышленность рыбоводство

Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области

18:09 31.05.2024 (обновлено: 18:13 31.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Проекты охватывают такие отрасли, как производство строительных материалов, электротехника, химия, текстиль, продукты питания, фармацевтика, медицина, горнодобывающая промышленность, рыбоводство и другие.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области сформировано 80 проектов общей стоимостью $14 млрд, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму $4 млрд инвесторы и руководители отраслей представили Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в регион, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В их числе:
строительство ветроэлектростанции мощностью 600 мегаватт в Гиждуванском районе в сотрудничестве с Китаем;
освоение графитового месторождения и организация производства аккумуляторов для электроскутеров в Пешкунском районе с участием малайзийского инвестора;
создание химического кластера в Бухарском районе иранскими инвесторами.
В проекты инвестируют компании из России, Китая, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Индии, Малайзии и других стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечается в сообщении, реализация этих 80 проектов обеспечит занятость более 22,2 тысячи человек.
Глава государства также ознакомился с продукцией, производимой в различных отраслях промышленности, которую представили на организованной здесь выставке в увязке с запланированными проектами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В экспозиции — большие и малые котлы для отопительных систем, детали для тяжелой и легкой промышленности, холодильники различных размеров и мощностей, электротехническое оборудование, мотоциклы. Также показали систему регулирования государственных закупок.
За последние семь лет в область привлечены инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. В результате этого создано 90 тысяч рабочих мест и возможность экспорта на сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Поезидент дал дополнительные указания по увеличению производства продукции с добавленной стоимостью и локализации, а также развитию услуг.
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