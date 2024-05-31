Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами Бухарской области
18:09 31.05.2024 (обновлено: 18:13 31.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
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Проекты охватывают такие отрасли, как производство строительных материалов, электротехника, химия, текстиль, продукты питания, фармацевтика, медицина, горнодобывающая промышленность, рыбоводство и другие.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Бухарской области сформировано 80 проектов общей стоимостью $14 млрд, в которые вкладывают средства иностранные инвесторы и местные предприниматели. Из них 14 проектов на сумму $4 млрд инвесторы и руководители отраслей представили Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в регион, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
В их числе:
строительство ветроэлектростанции мощностью 600 мегаватт в Гиждуванском районе в сотрудничестве с Китаем;
освоение графитового месторождения и организация производства аккумуляторов для электроскутеров в Пешкунском районе с участием малайзийского инвестора;
создание химического кластера в Бухарском районе иранскими инвесторами.
В проекты инвестируют компании из России, Китая, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Индии, Малайзии и других стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Как отмечается в сообщении, реализация этих 80 проектов обеспечит занятость более 22,2 тысячи человек.
Глава государства также ознакомился с продукцией, производимой в различных отраслях промышленности, которую представили на организованной здесь выставке в увязке с запланированными проектами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой и новыми инвестиционными проектами Бухарской области
В экспозиции — большие и малые котлы для отопительных систем, детали для тяжелой и легкой промышленности, холодильники различных размеров и мощностей, электротехническое оборудование, мотоциклы. Также показали систему регулирования государственных закупок.
За последние семь лет в область привлечены инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. В результате этого создано 90 тысяч рабочих мест и возможность экспорта на сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. В этом году в области реализуется 607 проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Поезидент дал дополнительные указания по увеличению производства продукции с добавленной стоимостью и локализации, а также развитию услуг.