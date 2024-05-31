https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-senat-yegipet-44163239.html

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили

Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана и председатель Сената Египта рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества

2024-05-31T10:06+0500

2024-05-31T10:06+0500

2024-05-31T10:17+0500

узбекистан

египет

делегация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

председатель

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба главы государства.С удовлетворением отмечены продолжающиеся контакты и обмены на всех уровнях. Растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий. Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.Особое внимание уделили продолжению практического взаимодействия в рамках международных структур, в частности, Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и Арабского парламента.

https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-egipet-mejparlamentskoe-sotrudnichestvo-44159275.html

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