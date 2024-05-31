https://uz.sputniknews.ru/20240531/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-glava-senat-yegipet-44163239.html
Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили
Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана и председатель Сената Египта рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества
2024-05-31T10:06+0500
2024-05-31T10:06+0500
2024-05-31T10:17+0500
узбекистан
египет
делегация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
председатель
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба главы государства.С удовлетворением отмечены продолжающиеся контакты и обмены на всех уровнях. Растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий. Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.Особое внимание уделили продолжению практического взаимодействия в рамках международных структур, в частности, Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и Арабского парламента.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-egipet-mejparlamentskoe-sotrudnichestvo-44159275.html
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шавкат мирзиёев глава сенат египет президент узбекистан председатель вопросы развитие отношения партнерство расширение сотрудничество
шавкат мирзиёев глава сенат египет президент узбекистан председатель вопросы развитие отношения партнерство расширение сотрудничество
Шавкат Мирзиёев встретился с главой Сената Египта — что обсудили
10:06 31.05.2024 (обновлено: 10:17 31.05.2024)
Президент Узбекистана и председатель Сената Египта рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-египетских отношений всеобъемлющего партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком, сообщает пресс-служба
главы государства.
С удовлетворением отмечены продолжающиеся контакты и обмены на всех уровнях. Растут объемы взаимной торговли, количество совместных предприятий.
"Совместно с ведущими компаниями Египта реализуются проекты кооперации в области геологии, сельского хозяйства, энергетики и туризма", — говорится в сообщении.
Подчеркнули важность дальнейшего активного развития межпарламентских связей, создания групп дружбы в законодательных органах, обеспечения парламентского контроля над исполнением договоренностей на высшем уровне, обмена опытом в сфере обеспечения прав и расширения возможностей для женщин.
Особое внимание уделили продолжению практического взаимодействия в рамках международных структур, в частности, Межпарламентского союза, Движения неприсоединения и Арабского парламента.