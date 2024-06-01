Ташкент поддерживает исторические связи с Санкт-Петербургом
© Sputnik / Алексей ДаничевСанкт-Петербург. Иллюстративное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Этому в том числе способствует проект "Миссия памяти "Ленинградское спасибо" реализуемый правительством Санкт-Петербурга с 2020 года. Его целью является сохранение исторической памяти о городах, странах и людях, протянувших руку помощи блокадному Ленинграду.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта "Миссия памяти "Ленинградское спасибо", рассказали его организаторы Sputnik Узбекистан.
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
Были проведены лекции, дискуссии и творческие встречи, посвященные Великой Отечественной войне, общим страницам истории.
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
Как отметили участники, важно не забывать, что Ташкент, начиная с 1941 года, принял тысячи человек в том числе эвакуированных сирот, студентов, преподавателей, деятелей культуры, рабочих. Здесь собирали средства для гуманитарной помощи и отправляли в блокадный Ленинград эшелоны помощи.
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В рамках программы зачитали отрывки из дневников того времени, продемонстрировали архивные кадры, вырезки из газеты "Правда Востока", показали уникальный документальный фильм — "Большое сердце Ташкента".
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
Молодежь и взрослые смогли лично пообщаться с теми, кто пережил блокаду и был эвакуирован в Узбекистан. Один из них — Смолич Юрий Георгиевич. Его уже на грани истощения эвакуировали вместе с мамой. Всю свою сознательную жизнь он прожил в Ташкенте, мама работала на текстильном комбинате.
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
© Проект Миссия памяти "Ленинградское спасибо"
Еще один участник проекта оказался правнуком эвакуированной в Ташкент солистки Мариинского театра, а другая участница — представительницей многодетной семьи Ташкента, которая удочерила девочку из Ленинграда.
Представительница Эрмитажа поделилась уникальными фактами творческой встречи, посвященной 500-летию узбекского поэта Алишера Навои, прошедшей под бомбежками в 1941 году.
Благодарность Ташкенту за многолетнее сотрудничество от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова зачитал вице-губернатор Олег Эргашев. Активное участие в проекте "Ленинградское спасибо" приняли также представители Россотрудничества, хокимията города Ташкента.