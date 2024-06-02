https://uz.sputniknews.ru/20240602/uzbekistan-otmenil-gosregistratsiyu-lekarstv-44191688.html

В Узбекистане отменили госрегистрацию лекарств — документ

В Узбекистане отменили госрегистрацию лекарств — документ

Sputnik Узбекистан

Министерство здравоохранения будет заниматься утверждением порядка отнесения лекарственных средств к категориям, отпускаемым по рецепту и без него.

2024-06-02T10:17+0500

2024-06-02T10:17+0500

2024-06-02T10:24+0500

узбекистан

закон

лекарства

кабмин

фармацевтика

госрегистрация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/18/15468840_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_a73592ea701f6e43b3ca8f64f414d40e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане отменяется система государственной регистрации лекарственных средств.Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".Кроме того, соответствующим документом вносятся изменения в законы "Об охране здоровья граждан" и "О наркотических средствах и психотропных веществах". Документы возлагают на Минздрав республики полномочия “по утверждению порядка отнесения лекарственных средств к категории лекарственных средств, отпускаемых по рецепту и без рецепта”.Также вводится требование по указанию информации о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта или по рецепту врача, в инструкциях по их медицинскому применению и в Госреестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике.Кроме того, в целях расширения объемов производства импортозамещающей химической продукции в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" вносится изменение, предоставляющее юридическим лицам право на производство и изготовление некоторых прекурсоров, определяемых Кабмином республики в рамках Списка IV, на основании лицензий.

https://uz.sputniknews.ru/20240530/v-eaes-izmenilis-pravila-registratsii-i-ekspertizy-lekarstv--44144978.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

закон минздрав лекарства наркотические и психотропные вещества изменения фармацевтика