https://uz.sputniknews.ru/20240602/uzbekistan-otmenil-gosregistratsiyu-lekarstv-44191688.html
В Узбекистане отменили госрегистрацию лекарств — документ
В Узбекистане отменили госрегистрацию лекарств — документ
Sputnik Узбекистан
Министерство здравоохранения будет заниматься утверждением порядка отнесения лекарственных средств к категориям, отпускаемым по рецепту и без него.
2024-06-02T10:17+0500
2024-06-02T10:17+0500
2024-06-02T10:24+0500
узбекистан
закон
лекарства
кабмин
фармацевтика
госрегистрация
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане отменяется система государственной регистрации лекарственных средств.Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".Кроме того, соответствующим документом вносятся изменения в законы "Об охране здоровья граждан" и "О наркотических средствах и психотропных веществах". Документы возлагают на Минздрав республики полномочия “по утверждению порядка отнесения лекарственных средств к категории лекарственных средств, отпускаемых по рецепту и без рецепта”.Также вводится требование по указанию информации о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта или по рецепту врача, в инструкциях по их медицинскому применению и в Госреестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике.Кроме того, в целях расширения объемов производства импортозамещающей химической продукции в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" вносится изменение, предоставляющее юридическим лицам право на производство и изготовление некоторых прекурсоров, определяемых Кабмином республики в рамках Списка IV, на основании лицензий.
https://uz.sputniknews.ru/20240530/v-eaes-izmenilis-pravila-registratsii-i-ekspertizy-lekarstv--44144978.html
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закон минздрав лекарства наркотические и психотропные вещества изменения фармацевтика
закон минздрав лекарства наркотические и психотропные вещества изменения фармацевтика
В Узбекистане отменили госрегистрацию лекарств — документ
10:17 02.06.2024 (обновлено: 10:24 02.06.2024)
Министерство здравоохранения будет заниматься утверждением порядка отнесения лекарственных средств к категориям, отпускаемым по рецепту и без него.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане отменяется система государственной регистрации лекарственных средств.
Президент подписал закон
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".
“В целях создания дополнительных условий для производителей лекарственных средств данным законом вносится изменение в закон "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", предусматривающее отмену порядка государственной регистрации лекарственных веществ (субстанций)“, — говорится в тексте документа, опубликованного в газете “Народное слово“.
Кроме того, соответствующим документом вносятся изменения в законы "Об охране здоровья граждан" и "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Документы возлагают на Минздрав республики полномочия “по утверждению порядка отнесения лекарственных средств к категории лекарственных средств, отпускаемых по рецепту и без рецепта”.
Также вводится требование по указанию информации о лекарственных средствах, отпускаемых без рецепта или по рецепту врача, в инструкциях по их медицинскому применению и в Госреестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике.
Кроме того, в целях расширения объемов производства импортозамещающей химической продукции в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" вносится изменение, предоставляющее юридическим лицам право на производство и изготовление некоторых прекурсоров, определяемых Кабмином республики в рамках Списка IV, на основании лицензий.
“Настоящий Закон послужит повышению степени информированности населения и субъектов предпринимательства о лекарственных средствах, разрешенных к применению в медицинской практике, а также созданию условий для привлечения инвесторов и увеличению производства химической продукции“, — гласит текст документа.