https://uz.sputniknews.ru/20240530/v-eaes-izmenilis-pravila-registratsii-i-ekspertizy-lekarstv--44144978.html

В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств

В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств

Sputnik Узбекистан

Решение позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.

2024-05-30T13:25+0500

2024-05-30T13:25+0500

2024-05-30T13:55+0500

еаэс

регистрация

лекарства

фармацевтика

экспертиза

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе изменились правила регистрации и экспертизы лекарственных средств. Совет ЕЭК внес соответствующие изменения 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, “введение риск-ориентированного подхода позволяет снизить регуляторную нагрузку и расширить применение уведомительного порядка при внесении изменений в регистрационное досье”.Читайте также Узбекистан планирует произвести фармпродукцию на $400 млн и увеличить ее экспорт.Как сообщается, данное решение Совета Комиссии позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами (экспертными организациями) государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.Читайте также На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств.Также совершенствуется подготовка материалов регистрационного досье фармацевтическими производителями.

https://uz.sputniknews.ru/20240414/v-eaes-uprostili-dopusk-v-obraschenie-lekarstv-djenerikov-43416773.html

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