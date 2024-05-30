https://uz.sputniknews.ru/20240530/v-eaes-izmenilis-pravila-registratsii-i-ekspertizy-lekarstv--44144978.html
В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств
В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств
Sputnik Узбекистан
Решение позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.
2024-05-30T13:25+0500
2024-05-30T13:25+0500
2024-05-30T13:55+0500
еаэс
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лекарства
фармацевтика
экспертиза
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе изменились правила регистрации и экспертизы лекарственных средств. Совет ЕЭК внес соответствующие изменения 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, “введение риск-ориентированного подхода позволяет снизить регуляторную нагрузку и расширить применение уведомительного порядка при внесении изменений в регистрационное досье”.Читайте также Узбекистан планирует произвести фармпродукцию на $400 млн и увеличить ее экспорт.Как сообщается, данное решение Совета Комиссии позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами (экспертными организациями) государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.Читайте также На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств.Также совершенствуется подготовка материалов регистрационного досье фармацевтическими производителями.
https://uz.sputniknews.ru/20240414/v-eaes-uprostili-dopusk-v-obraschenie-lekarstv-djenerikov-43416773.html
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еаэс регистрация экспертиза лекарства фармацевтика еэк
еаэс регистрация экспертиза лекарства фармацевтика еэк
В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств
13:25 30.05.2024 (обновлено: 13:55 30.05.2024)
Решение позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами государств ЕАЭС при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В Евразийском экономическом союзе изменились правила регистрации и экспертизы лекарственных средств. Совет ЕЭК внес соответствующие изменения 29 мая. Об этом сообщила
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Актуализирована административная часть процедуры внесения изменений в регистрационное досье зарегистрированного лекарственного препарата с учетом правоприменения. Расширен перечень и уточнены виды внесения изменений в регистрационное досье, которые не требуют проведения экспертных работ и осуществляются в уведомительном порядке", – отметили в ЕЭК.
По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, “введение риск-ориентированного подхода позволяет снизить регуляторную нагрузку и расширить применение уведомительного порядка при внесении изменений в регистрационное досье”.
Как сообщается, данное решение Совета Комиссии позволит оптимизировать исполнение процедур уполномоченными органами (экспертными организациями) государств Евразийского экономического союза при проведении экспертных работ и оценке регистрационного досье для разных видов изменений в отношении зарегистрированных лекарств.
Также совершенствуется подготовка материалов регистрационного досье фармацевтическими производителями.
"Эта упрощенная процедура внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата будет применяться в отношении заявлений, поданных с 1 марта 2024 года (то есть положения принятого Советом решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта нынешнего года)", – уточняется в сообщении.