https://uz.sputniknews.ru/20240607/rossiya-uzbekistan-gaz-postavki-uvelicheniye-44290073.html

Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан

Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Соответствующие документы подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

2024-06-07T17:00+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан, сообщает РИА Новости.Подписание соответствующих контрактов состоялось в рамках ПМЭФ-2024.Также "Газпром" подписал контракт на поставку газа на север и юг Кыргызстана.Напомним, что в июне 2023 года были подписаны контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожная карта по подготовке газотранспортной системы республики к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа.В октябре прошлого года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" с участием президентов России, Казахстана и Узбекистана.Объем поставок в сутки составляет 9 млн куб. м, годовой — около2,8 млрд куб. м.Вместе с тем, Газпром к 1 ноября 2025 года намерен начать поставки значительно больших объемов газа в страны ЦА по газопроводу "Средняя Азия - Центр", а также заявлял о планах заключить среднесрочные пятнадцатилетние контракты с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".

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