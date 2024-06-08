https://uz.sputniknews.ru/20240608/prezident-posetil-novyy-dvorets-vodnyx-vidov-sporta-44299066.html
Президент посетил новый дворец водных видов спорта в Ташкенте
Президент посетил новый дворец водных видов спорта в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в комплексе, а также побеседовал с лицензиатами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.
2024-06-08T11:58+0500
2024-06-08T11:58+0500
2024-06-08T12:46+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил дворец водных видов спорта, недавно открывшийся в Яккасарайском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Комплекс, принадлежащий Федерации профсоюзов Узбекистана, построили на основе опыта стран с развитой школой водных видов спорта. Отмечается, что здесь создали условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.На втором этаже комплекса находятся кабинеты администрации и тренеров, конференц-зал, тренажерный зал и специальные комнаты для спортивных комментаторов. На базе комплекса создана школа водных видов спорта. Глава государства понаблюдал за тренировками молодых спортсменов, поддержал их стремления и вдохновил на большие достижения.В этом году 13 спортсменов из системы Федерации профсоюзов Узбекистана получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с этими спортсменами и их тренерами ход подготовки к международным соревнованиям.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/shavkat-mirziyoev-posetil-shkolu-boksa-baxodira-djalolova-42786737.html
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шавкат мирзиёев дворец водного спорта молодежь ташкент олимпиада париж-2024
Президент посетил новый дворец водных видов спорта в Ташкенте
11:58 08.06.2024 (обновлено: 12:46 08.06.2024)
Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в комплексе, а также побеседовал с лицензиатами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетил дворец водных видов спорта, недавно открывшийся в Яккасарайском районе Ташкента. Об этом сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Комплекс, принадлежащий Федерации профсоюзов Узбекистана, построили на основе опыта стран с развитой школой водных видов спорта. Отмечается, что здесь создали условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.
“В большом зале с 50-метровым бассейном и трибунами на 500 мест можно проводить на высоком уровне международные соревнования и тренировки национальных сборных команд. В бассейнах для прыжков с высоты и малых бассейнах дети обучаются водным видам спорта. В комплексе молодые люди, трудовые коллективы и ветераны могут укреплять свое здоровье. Он способен обслуживать 100 человек одновременно и более тысячи человек в сутки“, — отмечается в сообщении.
На втором этаже комплекса находятся кабинеты администрации и тренеров, конференц-зал, тренажерный зал и специальные комнаты для спортивных комментаторов. На базе комплекса создана школа водных видов спорта.
Глава государства понаблюдал за тренировками молодых спортсменов, поддержал их стремления и вдохновил на большие достижения.
В этом году 13 спортсменов из системы Федерации профсоюзов Узбекистана получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с этими спортсменами и их тренерами ход подготовки к международным соревнованиям.
“Мы уделяем большое внимание строительству спортивных комплексов в городах и селах, популяризации спорта. Потому что молодежь, занимающаяся спортом, будет не только здоровой, но и станет примером для своих детей. Такие профессиональные спортсмены, как вы, являетесь гордостью и примером для молодежи, – сказал Шавкат Мирзиёев.