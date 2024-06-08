https://uz.sputniknews.ru/20240608/prezident-posetil-novyy-dvorets-vodnyx-vidov-sporta-44299066.html

Президент посетил новый дворец водных видов спорта в Ташкенте

Президент посетил новый дворец водных видов спорта в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в комплексе, а также побеседовал с лицензиатами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

2024-06-08T11:58+0500

2024-06-08T11:58+0500

2024-06-08T12:46+0500

ташкент

спортивные сооружения

шавкат мирзиёев

олимпиада

париж

молодежь

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил дворец водных видов спорта, недавно открывшийся в Яккасарайском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Комплекс, принадлежащий Федерации профсоюзов Узбекистана, построили на основе опыта стран с развитой школой водных видов спорта. Отмечается, что здесь создали условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.На втором этаже комплекса находятся кабинеты администрации и тренеров, конференц-зал, тренажерный зал и специальные комнаты для спортивных комментаторов. На базе комплекса создана школа водных видов спорта. Глава государства понаблюдал за тренировками молодых спортсменов, поддержал их стремления и вдохновил на большие достижения.В этом году 13 спортсменов из системы Федерации профсоюзов Узбекистана получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с этими спортсменами и их тренерами ход подготовки к международным соревнованиям.

https://uz.sputniknews.ru/20240305/shavkat-mirziyoev-posetil-shkolu-boksa-baxodira-djalolova-42786737.html

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