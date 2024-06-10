https://uz.sputniknews.ru/20240610/uzbekistan-oman-pryamoye-aviasoobscheniye-peregovory-44317493.html
Узбекистан и Оман могут наладить прямое авиасообщение
Узбекистан и Оман могут наладить прямое авиасообщение
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между регионами двух стран
2024-06-10T13:58+0500
2024-06-10T13:58+0500
2024-06-10T17:36+0500
узбекистан
оман
авиасообщение
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Оман обсудили вопросы установления прямого авиасообщения между столицами двух стран, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана в Омане Абдусалома Хатамова с губернатором провинции Маскат Саудом бин Хилалом аль-Бусаиди.Говорили о налаживании сотрудничества между регионами Узбекистана и Омана.Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробностиПо словам губернатора, существует множество ценностей, связывающих народы двух стран. Многие столетия жители Омана узнавали и продолжают узнавать из исторических книг о легендарных городах Узбекистана, поэтому установление взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом между Маскатом и Ташкентом будет способствовать развитию межгосударственных отношений.Чтобы определить конкретные направления взаимодействия достигнута договоренность об обмене визитами между администрациями Ташкента и Маската.
https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-oman-proizvodstvo-pitaniye-deti-43836307.html
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узбекистан оман авиасообщение сотрудничество регионы
узбекистан оман авиасообщение сотрудничество регионы
Узбекистан и Оман могут наладить прямое авиасообщение
13:58 10.06.2024 (обновлено: 17:36 10.06.2024)
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между регионами двух стран.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Узбекистан и Оман обсудили вопросы установления прямого авиасообщения между столицами двух стран, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана в Омане Абдусалома Хатамова с губернатором провинции Маскат Саудом бин Хилалом аль-Бусаиди.
Говорили о налаживании сотрудничества между регионами Узбекистана и Омана.
По словам губернатора, существует множество ценностей, связывающих народы двух стран. Многие столетия жители Омана узнавали и продолжают узнавать из исторических книг о легендарных городах Узбекистана, поэтому установление взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом между Маскатом и Ташкентом будет способствовать развитию межгосударственных отношений.
"Стороны отметили, что налаживание прямого воздушного моста между столицами двух государств также послужит коренным изменениям в торгово-экономических отношениях между двумя странами", — говорится в сообщении
Чтобы определить конкретные направления взаимодействия достигнута договоренность об обмене визитами между администрациями Ташкента и Маската.