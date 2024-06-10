https://uz.sputniknews.ru/20240610/uzbekistan-oman-pryamoye-aviasoobscheniye-peregovory-44317493.html

Узбекистан и Оман могут наладить прямое авиасообщение

Узбекистан и Оман могут наладить прямое авиасообщение

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между регионами двух стран

2024-06-10T13:58+0500

2024-06-10T13:58+0500

2024-06-10T17:36+0500

узбекистан

оман

авиасообщение

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Оман обсудили вопросы установления прямого авиасообщения между столицами двух стран, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана в Омане Абдусалома Хатамова с губернатором провинции Маскат Саудом бин Хилалом аль-Бусаиди.Говорили о налаживании сотрудничества между регионами Узбекистана и Омана.Узбекистан планирует выход на Африку через порт в Омане — подробностиПо словам губернатора, существует множество ценностей, связывающих народы двух стран. Многие столетия жители Омана узнавали и продолжают узнавать из исторических книг о легендарных городах Узбекистана, поэтому установление взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом между Маскатом и Ташкентом будет способствовать развитию межгосударственных отношений.Чтобы определить конкретные направления взаимодействия достигнута договоренность об обмене визитами между администрациями Ташкента и Маската.

https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-oman-proizvodstvo-pitaniye-deti-43836307.html

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