https://uz.sputniknews.ru/20240616/delegatsiya-uzbekistana-zavoevala-6-medaley-igry-briks-44400012.html

НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС

НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС

Sputnik Узбекистан

В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

2024-06-16T16:50+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.Серебро досталось Малике Тагматове и Луизе Исломове (академическая гребля, двойка LW2x).Бронзовых наград удостоились:Читайте также Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей.Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.

https://uz.sputniknews.ru/20240615/igry-briks-sorevnovaniye-uzbekistan-medali-44383719.html

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