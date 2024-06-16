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https://uz.sputniknews.ru/20240616/delegatsiya-uzbekistana-zavoevala-6-medaley-igry-briks-44400012.html
НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС
НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС
Sputnik Узбекистан
В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
2024-06-16T16:50+0500
2024-06-16T16:55+0500
узбекистан
казань
брикс
спортивные соревнования
серебро
бронза
спорт
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС, сообщили в Национальном олимпийском комитете.Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.Серебро досталось Малике Тагматове и Луизе Исломове (академическая гребля, двойка LW2x).Бронзовых наград удостоились:Читайте также Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей.Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
https://uz.sputniknews.ru/20240615/igry-briks-sorevnovaniye-uzbekistan-medali-44383719.html
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игры брикс серебро бронза команда узбекистана казань
игры брикс серебро бронза команда узбекистана казань

НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС

16:50 16.06.2024 (обновлено: 16:55 16.06.2024)
© НОКПодведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани.
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© НОК
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Спортсмены из Узбекистана занимают четвертое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси и Китая.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
© НОКПодведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани.
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани.
© НОК
Серебро досталось Малике Тагматове и Луизе Исломове (академическая гребля, двойка LW2x).
© НОК
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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© НОК
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© НОК
Бронзовых наград удостоились:
Вячеслав Руднев / Анна Ващенко (синхронное плавание, микст, произвольная программа)
Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшод Худойбердиев, Фазлиддин Каримов (академическая гребля, квартет М4-);
Шухрат Намозов (каратэ, -84 кг);
Исломбек Исматуллаев (каратэ, +84 кг);
Мохлароим Хакимжонова (каратэ, +68 кг).

“После третьего дня Игр делегация Узбекистана с 2 золотыми, 7 серебряными и 15 бронзовыми медалями по-прежнему занимает четвертое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси и Китая,” — добавили в Комитете.

Читайте также Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей.
Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей
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