https://uz.sputniknews.ru/20240616/tramp-obeschaet-razobratsya-s-mnogomilliardnymi-transhami-ukraine-44396681.html

Трамп обещает разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Трамп обещает разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Sputnik Узбекистан

Каждый визит Зеленского в Вашингтон заканчивается выделением новой многомиллиардной финансовой помощью Украине, считает политик.

2024-06-16T13:42+0500

2024-06-16T13:42+0500

2024-06-16T13:48+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что "разберется" с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих президентских выборах, пишет РИА Новости.Выступая перед своими сторонниками в Мичигане политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.Претендент на новый президентский срок и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. До этого он пообещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.Ранее администрация президента США Джо Байдена направила $61 млрд на нужды Украины, выделила Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на $1 млрд и разместила заказы на новое военное имущество еще на $6 млрд. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.Читайте также В США признали, что военная помощь Украине не остановит Россию — СМИСледующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://uz.sputniknews.ru/20240421/palata-predstaviteley-ssha-odobrila-vydelenie-novoy-pomoschi-ukraine-43530505.html

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