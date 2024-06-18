https://uz.sputniknews.ru/20240618/luchnik-uzbekistan-zolotuaya-medal-litsenzionnyi-turnir-turtsiya-44421968.html

Лучник из Узбекистана завоевал золотую медаль на лицензионном турнире в Турции

Лучник из Узбекистана завоевал золотую медаль на лицензионном турнире в Турции

Sputnik Узбекистан

Участие в заключительном лицензионном турнире позволило 20-летнему атлету записать в актив делегации Узбекистана еще одну путевку на летние Олимпийские игры Париж-2024.

2024-06-18T18:40+0500

2024-06-18T18:40+0500

2024-06-18T19:06+0500

узбекистан

турция

анталья

стрельба из лука

золотая медаль

лицензия

национальный олимпийский комитет узбекистана

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Лучник из Узбекистана завоевал золотую медаль на заключительном лицензионном турнире в Турции, сообщает пресс-служба НОК.В турецком городе Анталья 14-17 июня проходил мировой лицензионный турнир Париж-2024 по стрельбе из лука.Отмечается, что данные старты были последними, где разыгрывались путевки Олимпийских игр.На данных соревнованиях 20- летний узбекистанец Амирхон Содиков в индивидуальной программе преодолел всех соперников и наряду с золотой медалью, записал в актив делегации Узбекистана еще одну путевку на главные старты четырехлетия.Всего на данном турнире в индивидуальной и групповой программах участвовали шесть представителей Узбекистана.Ранее представительница сборной Узбекистана Зиёдахон Абдусатторова, благодаря успешному участию на континентальном турнире, впервые в истории узбекского спорта, удостоилась лицензии на Олимпийские игры в индивидуальном направлении.

https://uz.sputniknews.ru/20240608/borets-uzbekistan-zolotaya-medal-reytingoviy-turnir-vengriya-44297618.html

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