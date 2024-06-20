https://uz.sputniknews.ru/20240620/raschet-akatsiya-unichtojeniye-gaubitsa-vsu-avdeyevka-44450600.html

Расчеты "Акации" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Авдеевкой

Расчеты "Акации" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Авдеевкой

Sputnik Узбекистан

Также на этом направлении ликвидировали опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп ВС РФ

2024-06-20T16:50+0500

2024-06-20T16:50+0500

2024-06-20T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Расчеты самоходок "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Также в российском военном ведомстве добавили, что данный опорный пункт мешал продвижению штурмовых групп ВС РФ. Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов украинской армии и поддерживают наступление штурмовиков.

https://uz.sputniknews.ru/20240619/svo-operativnaya-obstanovka-v-vozdushnom-prostranstve-44428945.html

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