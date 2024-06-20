https://uz.sputniknews.ru/20240620/raschet-akatsiya-unichtojeniye-gaubitsa-vsu-avdeyevka-44450600.html
Расчеты "Акации" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Авдеевкой
Расчеты "Акации" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Авдеевкой
Sputnik Узбекистан
Также на этом направлении ликвидировали опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп ВС РФ
2024-06-20T16:50+0500
2024-06-20T16:50+0500
2024-06-20T16:50+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Расчеты самоходок "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Также в российском военном ведомстве добавили, что данный опорный пункт мешал продвижению штурмовых групп ВС РФ. Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов украинской армии и поддерживают наступление штурмовиков.
https://uz.sputniknews.ru/20240619/svo-operativnaya-obstanovka-v-vozdushnom-prostranstve-44428945.html
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расчеты "акация" авдеевка всу
расчеты "акация" авдеевка всу
Расчеты "Акации" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Авдеевкой
Также на этом направлении ликвидировали опорный пункт ВСУ, мешавший продвижению штурмовых групп ВС РФ.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Расчеты самоходок "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили гаубицу Д-30 и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчетов самоходных 152-миллиметровых артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Потери противника составили до 50 военнослужащих и уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30", — говорится в сообщении.
Также в российском военном ведомстве добавили, что данный опорный пункт мешал продвижению штурмовых групп ВС РФ. Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов украинской армии и поддерживают наступление штурмовиков.