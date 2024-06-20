https://uz.sputniknews.ru/20240620/uzbekistan-master-plany-rayony-goroda-44448498.html
В Узбекистане разработали мастер-планы для 14 районов и городов — подробности
В Узбекистане разработали мастер-планы для 14 районов и городов — подробности
Sputnik Узбекистан
Такую задачу ранее поставил глава республики. Проекты на основе мастер-планов позволят создать новые рабочие места и обеспечить ежегодные поступления в бюджет
2024-06-20T12:37+0500
2024-06-20T12:37+0500
2024-06-20T12:37+0500
общество
узбекистан
город
район
дом
проект
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по разработке мастер-планов для 14 районов и городов, сообщает пресс-служба президента. Ранее глава республики поставил эту задачу на январском видеоселекторном совещании, посвященном приоритетным задачам в экономике. Ответственные лица рассказали как о проделанной работе, так и об ожидаемых результатах от реализации мастер-планов. Кроме того, планируется подготовить еще 136 мастер-планов на основе драйверных направлений в 112 районах. Например, в 38 быстрорастущих районах необходимо построить достаточное количество жилья, общественных пространств и парков отдыха. В 20 районах с высоким турпотенциалом можно увеличить поток туристов в 2,5 раза за счет роста числа гостиниц и развития экологического, охотничьего, медицинского, спортивного и экстремального туризма. В 68 районах, через которые проходят магистральные дороги, можно построить более 400 мотелей, кемпингов, столовых, магазинов и автосервисов. Мирзиёев подчеркнул необходимость ускоренного создания удобной инфраструктуры, торговых и развлекательных точек, а также высокодоходных рабочих мест для населения. Вместе с тем он поставил задачу создать вертикальную систему разработки и мониторинга мастер-планов.
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узбекистан разработка мастер-планы районы города
узбекистан разработка мастер-планы районы города
В Узбекистане разработали мастер-планы для 14 районов и городов — подробности
Такую задачу ранее поставил глава республики. Проекты на основе мастер-планов позволят создать новые рабочие места и обеспечить ежегодные поступления в бюджет.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по разработке мастер-планов для 14 районов и городов, сообщает
пресс-служба президента.
Ранее глава республики поставил эту задачу на январском видеоселекторном совещании, посвященном приоритетным задачам в экономике.
Ответственные лица рассказали как о проделанной работе, так и об ожидаемых результатах от реализации мастер-планов.
"За это время были разработаны мастер-планы для 14 районов и городов. В них предусмотрено строительство 759 многоквартирных домов, 22 торговых комплексов и более 800 объектов обслуживания", — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется подготовить еще 136 мастер-планов на основе драйверных направлений в 112 районах.
Например, в 38 быстрорастущих районах необходимо построить достаточное количество жилья, общественных пространств и парков отдыха.
В 20 районах с высоким турпотенциалом можно увеличить поток туристов в 2,5 раза за счет роста числа гостиниц и развития экологического, охотничьего, медицинского, спортивного и экстремального туризма.
В 68 районах, через которые проходят магистральные дороги, можно построить более 400 мотелей, кемпингов, столовых, магазинов и автосервисов.
"В целом благодаря проектам на основе мастер-планов ожидается создание 40 тысяч рабочих мест, а также ежегодные поступления в бюджет в размере 350 миллиардов сумов", — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул необходимость ускоренного создания удобной инфраструктуры, торговых и развлекательных точек, а также высокодоходных рабочих мест для населения.
Вместе с тем он поставил задачу создать вертикальную систему разработки и мониторинга мастер-планов.