https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-injenery-podgotovka-44455073.html

В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы

В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили предложения по развитию инженерного образования

2024-06-21T09:57+0500

2024-06-21T09:57+0500

2024-06-21T12:02+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инженер

высшее образование

подготовка

кадры

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/15/44456558_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_7c18f6f614e272c4129943448eca9dc0.png

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане при десяти вузах откроют высшие инженерные школы, в наблюдательный совет которых войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий, сообщает пресс-служба президента. Об этом шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым инновационного учебно-производственного технопарка "Inno" в Алмазарском районе Ташкента. Ранее в соответствующем постановлении он определил ряд задач в этом направлении. Согласно документу, совершенствуется организационно-управленческая деятельность высших учебных заведений, готовящих кадры в инженерно-технической сфере. Существующие учебные программы изучают и коренным образом изменяют в соответствии с современными технологиями и требованиями работодателей. Главе республики рассказали, что на первом этапе откроют высшие инженерные школы при 10 вузах. В наблюдательный совет школ войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий. Предприятия будут финансово поддерживать создание и оснащение лабораторий в высших инженерных школах. Государство также выделит средства из бюджета на эти цели. Мирзиёев акцентировал внимание на практической применимости и эффективности научных исследований в высших учебных заведениях. Также он ознакомился с изобретениями и инновационными разработками исследователей. В их числе — энергоэффективные устройства, система охлаждения, защищающая трансформаторы от перегревания под нагрузкой, химические реагенты, важные для нефтегазовой отрасли, современные подходы в строительстве, в том числе дорожном, инженерные проекты для гидросооружений и современные решения в области информационных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20240526/kogda-v-uzbekistane-poyavyatsya-peredovye-injenernye-shkoly---44057764.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан инженеры образование