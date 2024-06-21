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https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-injenery-podgotovka-44455073.html
В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы
В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы
Sputnik Узбекистан
Главе республики представили предложения по развитию инженерного образования
2024-06-21T09:57+0500
2024-06-21T12:02+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инженер
высшее образование
подготовка
кадры
общество
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане при десяти вузах откроют высшие инженерные школы, в наблюдательный совет которых войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий, сообщает пресс-служба президента. Об этом шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым инновационного учебно-производственного технопарка "Inno" в Алмазарском районе Ташкента. Ранее в соответствующем постановлении он определил ряд задач в этом направлении. Согласно документу, совершенствуется организационно-управленческая деятельность высших учебных заведений, готовящих кадры в инженерно-технической сфере. Существующие учебные программы изучают и коренным образом изменяют в соответствии с современными технологиями и требованиями работодателей. Главе республики рассказали, что на первом этапе откроют высшие инженерные школы при 10 вузах. В наблюдательный совет школ войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий. Предприятия будут финансово поддерживать создание и оснащение лабораторий в высших инженерных школах. Государство также выделит средства из бюджета на эти цели. Мирзиёев акцентировал внимание на практической применимости и эффективности научных исследований в высших учебных заведениях. Также он ознакомился с изобретениями и инновационными разработками исследователей. В их числе — энергоэффективные устройства, система охлаждения, защищающая трансформаторы от перегревания под нагрузкой, химические реагенты, важные для нефтегазовой отрасли, современные подходы в строительстве, в том числе дорожном, инженерные проекты для гидросооружений и современные решения в области информационных технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20240526/kogda-v-uzbekistane-poyavyatsya-peredovye-injenernye-shkoly---44057764.html
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узбекистан инженеры образование
узбекистан инженеры образование

В 10 вузах Узбекистана откроют высшие инженерные школы

09:57 21.06.2024 (обновлено: 12:02 21.06.2024)
© Виталий АньковДень открытых дверей в ДВФУ
День открытых дверей в ДВФУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
© Виталий Аньков
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Главе республики представили предложения по развитию инженерного образования.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане при десяти вузах откроют высшие инженерные школы, в наблюдательный совет которых войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий, сообщает пресс-служба президента.
Об этом шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым инновационного учебно-производственного технопарка "Inno" в Алмазарском районе Ташкента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президенту представлена деятельность высших инженерных школ, создаваемых при Ташкентском государственном техническом университете, Бухарском инженерно-технологическом институте, Ташкентском государственном транспортном университете, Ферганском политехническом институте, Ташкентском архитектурно-строительном университете и Ташкентском университете информационных технологий", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее в соответствующем постановлении он определил ряд задач в этом направлении. Согласно документу, совершенствуется организационно-управленческая деятельность высших учебных заведений, готовящих кадры в инженерно-технической сфере. Существующие учебные программы изучают и коренным образом изменяют в соответствии с современными технологиями и требованиями работодателей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главе республики рассказали, что на первом этапе откроют высшие инженерные школы при 10 вузах. В наблюдательный совет школ войдут не только ученые, но и представители партнерских предприятий.
"В этих школах будут реализованы двухлетние программы магистратуры, кандидаты будут отбираться на основе заказов производителей. В первый год студенты будут проектировать новые продукты по заказам предприятий, проводить научные исследования и обучаться по углубленным модульным программам. Во второй год они будут тестировать на предприятиях технологические процессы, связанные с созданием опытно-конструкторских образцов новых продуктов", — говорится в сообщении.
Предприятия будут финансово поддерживать создание и оснащение лабораторий в высших инженерных школах. Государство также выделит средства из бюджета на эти цели.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев акцентировал внимание на практической применимости и эффективности научных исследований в высших учебных заведениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также он ознакомился с изобретениями и инновационными разработками исследователей. В их числе — энергоэффективные устройства, система охлаждения, защищающая трансформаторы от перегревания под нагрузкой, химические реагенты, важные для нефтегазовой отрасли, современные подходы в строительстве, в том числе дорожном, инженерные проекты для гидросооружений и современные решения в области информационных технологий.
Когда в Узбекистане появятся Передовые инженерные школы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2024
Когда в Узбекистане появятся "Передовые инженерные школы"
26 мая, 21:36
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