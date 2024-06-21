https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-texnicheskiye-vuzy-izmeneniya-44458604.html

В Узбекистане сократят количество технических вузов и невостребованных специальностей

В Узбекистане сократят количество технических вузов и невостребованных специальностей

Sputnik Узбекистан

Глава республики обозначил проблемы в сфере подготовки инженерных кадров и пути их решения

2024-06-21T14:02+0500

2024-06-21T14:02+0500

2024-06-21T14:02+0500

узбекистан

образование

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане вместо нынешних 36 останется 20 технических вузов. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, посвященного вопросам подготовки инженерных кадров и совершенствования деятельности высших учебных заведений, прошедшего под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента. К диалогу пригласили ректоров технических вузов. Глава республики прежде всего остановился на проблемах в сфере. Он отметил, что 36 государственных вузов технического направления ежегодно выпускают 67 тыс. специалистов. Однако программы и специальности в этих вузах не соответствуют требованиям производителей. В результате 60% инженеров не работают по специальности. Кроме того, высшие учебные заведения ограничиваются проведением фундаментальных исследований, практические разработки для экономики очень редки. Сотни стартапов и инновационных проектов в инженерных областях остаются на бумаге. В то время как в зарубежных университетах существуют такие специальности, как "стоимостной инжиниринг", "сравнительный инжиниринг", "реверсный инжиниринг", в технических вузах Узбекистана эти направления не развиты. В результате отрасли вынуждены тратить большие средства на обучение своих сотрудников за рубежом или привлекать специалистов из-за границы. Хотя за последние семь лет охват высшим образованием увеличился в 5 раз, интерес молодежи к инженерно-техническим специальностям очень низок. Некоторое оборудование университетов и научных лабораторий устарело. Многие профессора и преподаватели оторваны от практики. Ректоры не посещают предприятия, не знакомятся с новыми технологиями, не изучают оборудование и станки. Мирзиёев также указал, что за последние четыре года количество научно-исследовательских контрактов вузов утроилось. Доходы от них увеличились в 6 раз. Однако внедрение результатов научных разработок в производство идет медленно. Не все одинаково успешны в патентовании своих изобретений. В связи с этим он озвучил новые инициативы для развития этой области. Кроме того, специальности, не востребованные на рынке труда, сократят. Некоторые кафедры объединят. Функции деканатов по обслуживанию студентов цифровизируют. На основе зарубежного опыта создадут "Офис регистратора". Каждый вуз установит сотрудничество с престижными техническими университетами развитых стран-партнеров, такими как Германия, Япония, Китай, Россия, Италия, Турция, Южная Корея, Сингапур. Также президент рассказал, что в системе министерств и предприятий создадут 32 отраслевых совета. Они будут определять приоритетные направления научных исследований в технических областях совместно с институтами, выступая заказчиками этих исследований. С будущего года государственные гранты на проекты в технических направлениях увеличат в 4 раза. Выступать учредителями предприятий разрешат и организациям-партнерам вузов. Хокимы областей и руководители отраслей смогут напрямую предоставлять вузам заказы на научные и производственные проекты до 10 млрд сумов. Еще одним нововведением станет система выделения на научную деятельность не менее половины процента от стоимости инвестпроектов. Будут также организованы республиканские конкурсы "Лучшая идея", "Лучший проект" и "Лучшее изобретение" по инженерным направлениям. В них смогут участвовать преподаватели, студенты и практикующие инженеры. Приз за первое место – электромобиль. Также 10 лучших участников, авторов идей, проектов и изобретений отправят на стажировку в такие страны, как Германия, Япония, Китай, Россия, Италия, Турция, Южная Корея, Сингапур. Руководители отраслей, ученые, ректоры и инженеры высказали свои мнения по развитию науки и образования в инженерной области. На основе прозвучавших предложений президент поручил подготовить проект соответствующего указа.

https://uz.sputniknews.ru/20240621/uzbekistan-injenery-podgotovka-44455073.html

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