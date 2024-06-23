Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240623/prezident-mongolii-s-suprugoy-pribyli-v-uzbekistan-44490133.html
Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан
Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Высокопоставленного гостя встретили Абдулла Арипов и другие официальные лица.
2024-06-23T18:25+0500
2024-06-23T18:33+0500
узбекистан
монголия
президент узбекистана
государственный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/17/44489183_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a943dc85c5cf698380901d61b5b693bf.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.Напомним, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html
узбекистан
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/17/44489183_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_2588556f34ce6ed1cd503e583869ce19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан монголия президент визит ухнаагийн хурэлсух переговоры
узбекистан монголия президент визит ухнаагийн хурэлсух переговоры

Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан

18:25 23.06.2024 (обновлено: 18:33 23.06.2024)
© Пресс-служба премьер-министра УзбекистанаПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
© Пресс-служба премьер-министра Узбекистана
Подписаться
В международном аэропорту Ташкента высокопоставленного гостя встретили Абдулла Арипов и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.
Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.
© Пресс-служба премьер-министра УзбекистанаПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
© Пресс-служба премьер-министра Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.
© Пресс-служба премьер-министра УзбекистанаПрезидент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
© Пресс-служба премьер-министра Узбекистана
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.
Напомним, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в стране с государственным визитом.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2024
Президент Монголии посетит Узбекистан с госвизитом — что в программе
21 июня, 19:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0