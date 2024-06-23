https://uz.sputniknews.ru/20240623/prezident-mongolii-s-suprugoy-pribyli-v-uzbekistan-44490133.html

Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан

Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Высокопоставленного гостя встретили Абдулла Арипов и другие официальные лица.

2024-06-23T18:25+0500

2024-06-23T18:25+0500

2024-06-23T18:33+0500

узбекистан

монголия

президент узбекистана

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.Напомним, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html

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