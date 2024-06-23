https://uz.sputniknews.ru/20240623/prezident-mongolii-s-suprugoy-pribyli-v-uzbekistan-44490133.html
Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан
Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Высокопоставленного гостя встретили Абдулла Арипов и другие официальные лица.
2024-06-23T18:25+0500
2024-06-23T18:25+0500
2024-06-23T18:33+0500
узбекистан
монголия
президент узбекистана
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.Напомним, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240621/prezident-mongoliya-uzbekistan-gosvizit-44468918.html
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узбекистан монголия президент визит ухнаагийн хурэлсух переговоры
узбекистан монголия президент визит ухнаагийн хурэлсух переговоры
Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан
18:25 23.06.2024 (обновлено: 18:33 23.06.2024)
В международном аэропорту Ташкента высокопоставленного гостя встретили Абдулла Арипов и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik.
Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил
пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.
Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.
В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.
Напомним, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июня находится в стране с государственным визитом.