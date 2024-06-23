Команда Узбекистана заняла второе место на военно-патриотических сборах в Казахстане
18:04 23.06.2024 (обновлено: 18:06 23.06.2024)
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
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В Военном институте Сухопутных войск в Алматы завершился международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын".
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Команда из Узбекистана "Ватан таянчи" заняла второе место на X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2024" в казахстанском Алматы, сообщает Минобороны Узбекистана.
В Военном институте Сухопутных войск в Алматы завершился международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". В нем успешно приняла участие команда военно-патриотического движения детей и подростков Минобороны Узбекистана “Ватан таянчи".
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
В военно-патриотическом сборе принимали участие 750 человек в составе сборных из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
Команды юношей и девушек от 14 до 17 лет состязались по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74 (автомата Калашникова). Также состоялись конкурсы юных изобретателей Smart Sarbaz, робототехники “Билимдон аскар” и интеллектуальная игра "Айбын дарыны".
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
"По итогам нескольких дней бескомпромиссных состязаний команда "Ватан таянчи" заняла почетное 2-е место в общекомандном зачете. Первое место присуждено команде хозяев мероприятия – Казахстана", – говорится в сообщении.
На церемонии закрытия состязаний победителей наградили кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.
Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" проходил в Алматы с 18 по 22 июня 2024 года.