https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekistan-vtoroe-mesto-voenno-patrioticheskie-sbory-kazaxstan-44488948.html

Команда Узбекистана заняла второе место на военно-патриотических сборах в Казахстане

Команда Узбекистана заняла второе место на военно-патриотических сборах в Казахстане

Sputnik Узбекистан

В Военном институте Сухопутных войск в Алматы завершился международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын".

2024-06-23T18:04+0500

2024-06-23T18:04+0500

2024-06-23T18:06+0500

узбекистан

казахстан

общество

минобороны узбекистана

военно-патриотическое воспитание

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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Команда из Узбекистана "Ватан таянчи" заняла второе место на X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2024" в казахстанском Алматы, сообщает Минобороны Узбекистана.В Военном институте Сухопутных войск в Алматы завершился международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". В нем успешно приняла участие команда военно-патриотического движения детей и подростков Минобороны Узбекистана “Ватан таянчи".Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В военно-патриотическом сборе принимали участие 750 человек в составе сборных из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.Команды юношей и девушек от 14 до 17 лет состязались по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74 (автомата Калашникова). Также состоялись конкурсы юных изобретателей Smart Sarbaz, робототехники “Билимдон аскар” и интеллектуальная игра "Айбын дарыны".На церемонии закрытия состязаний победителей наградили кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" проходил в Алматы с 18 по 22 июня 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240619/uzbekistan-voyenno-patrioticheskiy-sbor-almaty-44430526.html

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