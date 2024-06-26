https://uz.sputniknews.ru/20240626/tashkent-unichtojenie-narkotiki-ejegodnaya-aktsiya-44540612.html

В Ташкенте уничтожили более 2-х тонн наркотиков – ежегодная акция

В Ташкенте уничтожили более 2-х тонн наркотиков – ежегодная акция

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.

2024-06-26T16:55+0500

2024-06-26T16:55+0500

2024-06-26T17:49+0500

узбекистан

ташкент

борьба с незаконным оборотом наркотиков

борьба с наркотиками в узбекистане

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте прошла ежегодная акция по уничтожению очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики в ходе борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.В рамках мероприятия ликвидировано свыше двух тонн наркотиков и запрещенных препаратов. Конфискованные наркотические вещества сожгли в специальной доменной печи на одном из предприятий в Янгихаётском районе столицы Узбекистана.Стоит отметить, что данная акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Читайте также В Узбекистане создали Национальный центр по контролю за наркотиками.По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 37,5 кг, опий – 184,7 кг, гашиш – 413,8 кг, марихуана – 424,7 кг, кукнар (маковая солома) — 95,9 кг, каннабис – 961,3 кг. Также уничтожено значительное количество наркотических средств в таблетках и растворах. Всего в прошлом году таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли 785 случаев нарушений и изъяли 9,2 тонны наркотических средств, почти 18 тысяч упаковок психотропных веществ, 0,8 кг прекурсоров, а также почти 200 тысяч упаковок и 109 килограмм сильнодействующих веществ, добавили в ГТК.В настоящее время в стране пограничные таможенные посты оснащены досмотровыми комплексами, сканерами для досмотра человека, рентгеновскими аппаратами и другими необходимыми средствами для выявления контрабанды.Читайте также В Узбекистане реклама и пропаганда наркотиков в Интернете стала уголовно наказуемой.Стоит отметить, что, начиная с 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, к настоящему времени таким способом было уничтожено почти 70 тонн наркотических средств.По информации пресс-службы Сената Олий Мажлиса, за последние три года правоохранительные органы возбудили около 25 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками. К уголовной ответственности привлечено более 17 тысяч лиц. Из них около 5 тысяч составляют лица в возрасте до 30 лет. Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" – путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов – гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.

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