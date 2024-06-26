В Ташкенте уничтожили более 2-х тонн наркотиков – ежегодная акция
16:55 26.06.2024 (обновлено: 17:49 26.06.2024)
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзНачалась акция по уничтожению наркотиков путем сжигания.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
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Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Ташкенте прошла ежегодная акция по уничтожению очередной партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики в ходе борьбы с наркобизнесом. Об этом сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.
В рамках мероприятия ликвидировано свыше двух тонн наркотиков и запрещенных препаратов. Конфискованные наркотические вещества сожгли в специальной доменной печи на одном из предприятий в Янгихаётском районе столицы Узбекистана.
Стоит отметить, что данная акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзНачалась акция по уничтожению наркотиков путем сжигания.
Началась акция по уничтожению наркотиков путем сжигания.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 37,5 кг, опий – 184,7 кг, гашиш – 413,8 кг, марихуана – 424,7 кг, кукнар (маковая солома) — 95,9 кг, каннабис – 961,3 кг. Также уничтожено значительное количество наркотических средств в таблетках и растворах.
"Уничтожена путем сожжения очередная партия наркотических средств в объеме 2 158 килограммов, изъятых правоохранительными органами Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом", – говорится в релизе ГТК.
Всего в прошлом году таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли 785 случаев нарушений и изъяли 9,2 тонны наркотических средств, почти 18 тысяч упаковок психотропных веществ, 0,8 кг прекурсоров, а также почти 200 тысяч упаковок и 109 килограмм сильнодействующих веществ, добавили в ГТК.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзНачалась акция по уничтожению наркотиков путем сжигания.
Началась акция по уничтожению наркотиков путем сжигания.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
В настоящее время в стране пограничные таможенные посты оснащены досмотровыми комплексами, сканерами для досмотра человека, рентгеновскими аппаратами и другими необходимыми средствами для выявления контрабанды.
Стоит отметить, что, начиная с 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, к настоящему времени таким способом было уничтожено почти 70 тонн наркотических средств.
По информации пресс-службы Сената Олий Мажлиса, за последние три года правоохранительные органы возбудили около 25 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками. К уголовной ответственности привлечено более 17 тысяч лиц. Из них около 5 тысяч составляют лица в возрасте до 30 лет.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" – путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов – гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.