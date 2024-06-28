https://uz.sputniknews.ru/20240628/eaeu-yeabr-islamskoye-finansirovaniye-44574782.html
ЕАБР намерен привлечь $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС
ЕАБР намерен привлечь $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
На первом этапе Евразийский банк развития будет финансировать проекты по исламским принципам в странах Центральной Азии
2024-06-28T15:15+0500
2024-06-28T15:15+0500
2024-06-28T15:15+0500
экономика
исламский банкинг
страны ца
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы. Даленов подчеркнул, что в основе исламских финансов лежат те же принципы устойчивого развития, разделения прибыли, убытков, запрет на спекуляции, недопущение ухудшения финансового положения клиента, что формируют устойчивую среду. Он отметил, что исламское финансирование "можно применять в таких сферах, как продовольственная безопасность, промышленность, инфраструктура, социальные проекты и многие другие". Он также пояснил, что "нужно принять политику исламского финансирования — нужно провести работу по настройке, написанию всей документации и созданию шариат-советов внутри банка".Планируется также профинансировать первые пилотные проекты, чтобы на их базе перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов. В числе пилотных проектов по привлечению исламских финансов на рынки ЕАЭС — проект по перевозке железнодорожных грузов. "Надеемся, что этот опыт мы обкатаем и приступим к реализации более крупных проектов. Это позволит привлечь деньги с Ближнего Востока", — добавил зампредседателя правления ЕАБР. ЕАБР приступил к развитию направления исламских финансов в 2023 году, при поддержке Исламского банка развития создается специальное "Исламское окно" (его запустят в полном формате в 2025 году) по предоставлению финансирования согласно принципам исламских финансов. Банк планирует выступить "проводником" и региональным партнером для исламских инвестиций в ЦА. Стало известно, когда уладят вопросы вступления Узбекистана в ЕАБР"Мы начнем с Центральной Азии, потому что здесь есть запрос на данный инструмент. В нынешнее время интерес к альтернативным источникам финансирования очень высокий. Потребность, я думаю, будет и в Беларуси, и в других странах", — объяснил Даленов.
https://uz.sputniknews.ru/20240613/plas-forum-tashkent-islamskiy-banking-44359088.html
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еаэс еабр исламское финансирование проекты центральная азия
еаэс еабр исламское финансирование проекты центральная азия
ЕАБР намерен привлечь $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС
На первом этапе Евразийский банк развития будет финансировать проекты по исламским принципам в странах Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.
"Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет $6,7 трлн. Это большая сумма. Естественно, надо привлекать оттуда деньги", — пояснил он.
Даленов подчеркнул, что в основе исламских финансов лежат те же принципы устойчивого развития, разделения прибыли, убытков, запрет на спекуляции, недопущение ухудшения финансового положения клиента, что формируют устойчивую среду.
Он отметил, что исламское финансирование "можно применять в таких сферах, как продовольственная безопасность, промышленность, инфраструктура, социальные проекты и многие другие".
"При этом было бы неправильно воспринимать, что исламская индустрия — нечто такое созданное мусульманами для мусульман. Это обычный продукт, универсальный, который может использоваться везде. Тому доказательство — более чем в 90 странах мира исламские финансы через финансовые продукты, инструменты применяются. Предприятия работают, расширяются, происходит становление, развитие. Все это положительно влияет на развитие экономики. Это новый источник финансирования, не разведанный еще в регионе", — подчеркнул Даленов.
Он также пояснил, что "нужно принять политику исламского финансирования — нужно провести работу по настройке, написанию всей документации и созданию шариат-советов внутри банка".
Планируется также профинансировать первые пилотные проекты, чтобы на их базе перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов.
В числе пилотных проектов по привлечению исламских финансов на рынки ЕАЭС — проект по перевозке железнодорожных грузов. "Надеемся, что этот опыт мы обкатаем и приступим к реализации более крупных проектов. Это позволит привлечь деньги с Ближнего Востока", — добавил зампредседателя правления ЕАБР.
"Наша цель — к 2028 году привлечь почти $2 млрд с этого рынка. Естественно, деньги пойдут не только в Центральную Азию. Они могут применяться на территории всей Евразии", — отметил он.
ЕАБР приступил к развитию направления исламских финансов в 2023 году, при поддержке Исламского банка развития создается специальное "Исламское окно" (его запустят в полном формате в 2025 году) по предоставлению финансирования согласно принципам исламских финансов. Банк планирует выступить "проводником" и региональным партнером для исламских инвестиций в ЦА.
"Мы начнем с Центральной Азии, потому что здесь есть запрос на данный инструмент. В нынешнее время интерес к альтернативным источникам финансирования очень высокий. Потребность, я думаю, будет и в Беларуси, и в других странах", — объяснил Даленов.