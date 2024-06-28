https://uz.sputniknews.ru/20240628/eaeu-yeabr-islamskoye-finansirovaniye-44574782.html

ЕАБР намерен привлечь $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС

ЕАБР намерен привлечь $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

На первом этапе Евразийский банк развития будет финансировать проекты по исламским принципам в странах Центральной Азии

2024-06-28T15:15+0500

2024-06-28T15:15+0500

2024-06-28T15:15+0500

экономика

исламский банкинг

страны ца

еабр

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд исламских финансов на рынки ЕАЭС, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы. Даленов подчеркнул, что в основе исламских финансов лежат те же принципы устойчивого развития, разделения прибыли, убытков, запрет на спекуляции, недопущение ухудшения финансового положения клиента, что формируют устойчивую среду. Он отметил, что исламское финансирование "можно применять в таких сферах, как продовольственная безопасность, промышленность, инфраструктура, социальные проекты и многие другие". Он также пояснил, что "нужно принять политику исламского финансирования — нужно провести работу по настройке, написанию всей документации и созданию шариат-советов внутри банка".Планируется также профинансировать первые пилотные проекты, чтобы на их базе перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов. В числе пилотных проектов по привлечению исламских финансов на рынки ЕАЭС — проект по перевозке железнодорожных грузов. "Надеемся, что этот опыт мы обкатаем и приступим к реализации более крупных проектов. Это позволит привлечь деньги с Ближнего Востока", — добавил зампредседателя правления ЕАБР. ЕАБР приступил к развитию направления исламских финансов в 2023 году, при поддержке Исламского банка развития создается специальное "Исламское окно" (его запустят в полном формате в 2025 году) по предоставлению финансирования согласно принципам исламских финансов. Банк планирует выступить "проводником" и региональным партнером для исламских инвестиций в ЦА. Стало известно, когда уладят вопросы вступления Узбекистана в ЕАБР"Мы начнем с Центральной Азии, потому что здесь есть запрос на данный инструмент. В нынешнее время интерес к альтернативным источникам финансирования очень высокий. Потребность, я думаю, будет и в Беларуси, и в других странах", — объяснил Даленов.

https://uz.sputniknews.ru/20240613/plas-forum-tashkent-islamskiy-banking-44359088.html

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