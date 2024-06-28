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Подход Узбекистана с точки зрения энергетики максимально оптимальный — эксперт

Подход Узбекистана с точки зрения энергетики максимально оптимальный — эксперт

Sputnik Узбекистан

Эксперты России, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии

2024-06-28T12:02+0500

2024-06-28T12:02+0500

2024-06-28T12:11+0500

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Главный редактор российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич считает подход Узбекистана в области развития энергетики наиболее оптимальным за счет одновременного ввода в эксплуатацию как "зеленой" генерации в виде солнечных электростанций, так и газовых и гидроаккумулирующих объектов.Об этом он заявил в ходе видеомоста Астана — Москва — Ташкент, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан.Также эксперт рассказал о подготовке узбекских специалистов для АЭС.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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