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Подход Узбекистана с точки зрения энергетики максимально оптимальный — эксперт
Подход Узбекистана с точки зрения энергетики максимально оптимальный — эксперт
Sputnik Узбекистан
Эксперты России, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии
2024-06-28T12:02+0500
2024-06-28T12:02+0500
2024-06-28T12:11+0500
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Главный редактор российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич считает подход Узбекистана в области развития энергетики наиболее оптимальным за счет одновременного ввода в эксплуатацию как "зеленой" генерации в виде солнечных электростанций, так и газовых и гидроаккумулирующих объектов.Об этом он заявил в ходе видеомоста Астана — Москва — Ташкент, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан.Также эксперт рассказал о подготовке узбекских специалистов для АЭС.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт узбекистан атомная энергетика
эксперт узбекистан атомная энергетика
Подход Узбекистана с точки зрения энергетики максимально оптимальный — эксперт
12:02 28.06.2024 (обновлено: 12:11 28.06.2024)
Эксклюзив
Эксперты России, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии.
Главный редактор российского журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич считает подход Узбекистана в области развития энергетики наиболее оптимальным за счет одновременного ввода в эксплуатацию как "зеленой" генерации в виде солнечных электростанций, так и газовых и гидроаккумулирующих объектов.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Астана — Москва — Ташкент, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан.
"Устойчивое принято решение о строительстве атомной станции, и идет большой объем проектирования гидроаккумулирующих электростанций. То есть мы не видим какого-то тотального превосходства одного вида генерации. Развиваются одновременно все, и это на мой взгляд, самый оптимальный подход", — отметил Марцинкевич.
Также эксперт рассказал о подготовке узбекских специалистов для АЭС.
“Первый зарубежный филиал Московского инженерно-физического института и ведущего ядерного вуза России открыт именно в Узбекистане. То есть, подготовка своих специалистов в Узбекистане идет неторопливо, спокойно, в плановом режиме”, — сказал эксперт.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.