https://uz.sputniknews.ru/20240701/uzbekistan-proyekt-forum-peterburg-44619287.html

Проект Узбекистана по созданию картин с помощью ИИ представят в Петербурге

Проект Узбекистана по созданию картин с помощью ИИ представят в Петербурге

Sputnik Узбекистан

В ходе международного культурного форума в северной столице РФ организаторы проекта поделятся опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведением социальных акций

2024-07-01T17:00+0500

2024-07-01T17:00+0500

2024-07-01T17:00+0500

искусство

узбекистан

ташкент

выставка

аукцион

проект

благотворительность

дети

искусственный интеллект

картины

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Реализованный в Узбекистане благотворительный проект Orzu (Мечта) по созданию картин с помощью искусственного интеллекта (ИИ) примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщает пресс-служба проекта. В пресс-службе уточнили, что специалисты Orzu поделятся с аудиторией форума опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин, сгенерированных на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведением в этом направлении социальных акций. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Деловая программа форума включает десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?", "Искусственный интеллект и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыка", "Цирк" и "Музеи". Ожидается, что в нем примут участие 1,7 тыс. человек.

https://uz.sputniknews.ru/20240701/vystavka-auktsion-tashkent-blagotvoritelnost-44607368.html

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