https://uz.sputniknews.ru/20240701/uzbekistan-proyekt-forum-peterburg-44619287.html
Проект Узбекистана по созданию картин с помощью ИИ представят в Петербурге
Проект Узбекистана по созданию картин с помощью ИИ представят в Петербурге
Sputnik Узбекистан
В ходе международного культурного форума в северной столице РФ организаторы проекта поделятся опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведением социальных акций
2024-07-01T17:00+0500
2024-07-01T17:00+0500
2024-07-01T17:00+0500
искусство
узбекистан
ташкент
выставка
аукцион
проект
благотворительность
дети
искусственный интеллект
картины
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/01/44603833_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_814563e1209eb5b9c7acbf996d794aee.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Реализованный в Узбекистане благотворительный проект Orzu (Мечта) по созданию картин с помощью искусственного интеллекта (ИИ) примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщает пресс-служба проекта. В пресс-службе уточнили, что специалисты Orzu поделятся с аудиторией форума опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин, сгенерированных на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведением в этом направлении социальных акций. Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Деловая программа форума включает десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?", "Искусственный интеллект и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыка", "Цирк" и "Музеи". Ожидается, что в нем примут участие 1,7 тыс. человек.
https://uz.sputniknews.ru/20240701/vystavka-auktsion-tashkent-blagotvoritelnost-44607368.html
узбекистан
ташкент
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/01/44603833_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_1c0270704f33a18b7be83b2fb07468fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выставка-аукцион "orzu" ташкенте искусство благотворительность
выставка-аукцион "orzu" ташкенте искусство благотворительность
Проект Узбекистана по созданию картин с помощью ИИ представят в Петербурге
В ходе международного культурного форума в северной столице РФ организаторы проекта поделятся опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведения социальных акций.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Реализованный в Узбекистане благотворительный проект Orzu (Мечта) по созданию картин с помощью искусственного интеллекта (ИИ) примет участие в Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщает пресс-служба проекта.
"Проект Orzu получил приглашение от организаторов Санкт-Петербургском культурного форума, который состоится 12-14 сентября, будем в нем участвовать", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что специалисты Orzu поделятся с аудиторией форума опытом создания с помощью искусственного интеллекта картин, сгенерированных на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей, а также проведением в этом направлении социальных акций.
Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября и будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Деловая программа форума включает десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?", "Искусственный интеллект и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыка", "Цирк" и "Музеи". Ожидается, что в нем примут участие 1,7 тыс. человек.