https://uz.sputniknews.ru/20240702/kitayskaya-kompaniya-investicii-vypusk-spetstexniki-fergana-44643212.html
Китайская компания инвестирует $40 млн в производство спецтехники в Фергане
Китайская компания инвестирует $40 млн в производство спецтехники в Фергане
Sputnik Узбекистан
Двухэтапный проект будет реализован в течение трех лет. Выпускаемую спецтехнику планируют реализовывать как в Узбекистане, так и за его пределами.
2024-07-02T19:15+0500
2024-07-02T19:15+0500
2024-07-02T19:15+0500
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китай
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Китайская компания намерена инвестировать $40 млн в совместный проект по выпуску спецтехники в Фергане. В этой связи хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров принял главу компании Shiyan Zhenke Industrial Technologyogy Сяо Сянсяня. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Участники встречи обсудили инвестиционный проект по производству спецтехники, который китайская компания планирует реализовать в Фергане в два этапа. На начальный этап инвестпроекта хотят направить $20 млн. На эти средства в Фергане будут созданы линии сборки, сварки и окраски. Ежегодно планируется выпускать 500 специальных автомобилей в год. На второй этап также направят $20 млн инвестиций, а производственная мощность будет увеличена до 100 штук в месяц. Отмечалось, что реализация проекта займет 3 года. Примечательно, что выпускаемые автомобили будут поставляться на рынок под новым локальным брендом. Стороны также выразили уверенность в том, что спрос на спецтехнику, производимую в Ферганской области, будет востребован не только в Узбекистане, но и в соседних республиках. Глава региона заявил, что данный проект будет полностью поддержан. По итогам встречи собеседники приняли решение продолжить переговоры после того, как китайская сторона изучит имеющиеся возможности в малых промышленных зонах региона и СЭЗ “Коканд” для размещения проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html
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китай узбекистан ферганская область хоким переговоры спецтехника проект бозоров
китай узбекистан ферганская область хоким переговоры спецтехника проект бозоров
Китайская компания инвестирует $40 млн в производство спецтехники в Фергане
Двухэтапный проект будет реализован в течение трех лет. Выпускаемую спецтехнику планируют реализовывать как в Узбекистане, так и за его пределами.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Китайская компания намерена инвестировать $40 млн в совместный проект по выпуску спецтехники в Фергане. В этой связи хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров принял главу компании Shiyan Zhenke Industrial Technologyogy Сяо Сянсяня. Об этом сообщает
пресс-служба областной администрации.
Участники встречи обсудили инвестиционный проект по производству спецтехники, который китайская компания планирует реализовать в Фергане в два этапа.
“Встреча стала продолжением первоначальных переговоров, проведенных в Пекине с руководством данной компании, в рамках визита делегации Ферганской области во главе с хокимом региона в Китай в июне этого года“, – отмечается в сообщении администрации.
На начальный этап инвестпроекта хотят направить $20 млн. На эти средства в Фергане будут созданы линии сборки, сварки и окраски. Ежегодно планируется выпускать 500 специальных автомобилей в год. На второй этап также направят $20 млн инвестиций, а производственная мощность будет увеличена до 100 штук в месяц.
Отмечалось, что реализация проекта займет 3 года. Примечательно, что выпускаемые автомобили будут поставляться на рынок под новым локальным брендом.
Стороны также выразили уверенность в том, что спрос на спецтехнику, производимую в Ферганской области, будет востребован не только в Узбекистане, но и в соседних республиках. Глава региона заявил, что данный проект будет полностью поддержан.
По итогам встречи собеседники приняли решение продолжить переговоры после того, как китайская сторона изучит имеющиеся возможности в малых промышленных зонах региона и СЭЗ “Коканд” для размещения проекта.