https://uz.sputniknews.ru/20240702/kitayskaya-kompaniya-investicii-vypusk-spetstexniki-fergana-44643212.html

Китайская компания инвестирует $40 млн в производство спецтехники в Фергане

Китайская компания инвестирует $40 млн в производство спецтехники в Фергане

Sputnik Узбекистан

Двухэтапный проект будет реализован в течение трех лет. Выпускаемую спецтехнику планируют реализовывать как в Узбекистане, так и за его пределами.

2024-07-02T19:15+0500

2024-07-02T19:15+0500

2024-07-02T19:15+0500

узбекистан

ферганская область

китай

инвестиции

экономика

производство

автомобили

техника

сотрудничество

сэз

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Китайская компания намерена инвестировать $40 млн в совместный проект по выпуску спецтехники в Фергане. В этой связи хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров принял главу компании Shiyan Zhenke Industrial Technologyogy Сяо Сянсяня. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Участники встречи обсудили инвестиционный проект по производству спецтехники, который китайская компания планирует реализовать в Фергане в два этапа. На начальный этап инвестпроекта хотят направить $20 млн. На эти средства в Фергане будут созданы линии сборки, сварки и окраски. Ежегодно планируется выпускать 500 специальных автомобилей в год. На второй этап также направят $20 млн инвестиций, а производственная мощность будет увеличена до 100 штук в месяц. Отмечалось, что реализация проекта займет 3 года. Примечательно, что выпускаемые автомобили будут поставляться на рынок под новым локальным брендом. Стороны также выразили уверенность в том, что спрос на спецтехнику, производимую в Ферганской области, будет востребован не только в Узбекистане, но и в соседних республиках. Глава региона заявил, что данный проект будет полностью поддержан. По итогам встречи собеседники приняли решение продолжить переговоры после того, как китайская сторона изучит имеющиеся возможности в малых промышленных зонах региона и СЭЗ “Коканд” для размещения проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20240618/kitayskaya-kompaniya-postroit-andijanskoy-oblasti-novuyu-ges-44412937.html

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