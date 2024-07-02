https://uz.sputniknews.ru/20240702/mirziyoyev-sammit-shos-astana-44638358.html

Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане — дата

Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане — дата

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги посетит РК с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций

2024-07-02T14:45+0500

2024-07-02T14:45+0500

2024-07-02T17:32+0500

президент узбекистана

рабочий визит

астана

казахстан

участие

саммит

шос

политика

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В повестке дня саммита — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия. По итогам заседания планируют принять Астанинскую декларацию и пакет документов по расширению партнерства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях. В рамках визита Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций. Напомним, что 3 июля в Астане начнется 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит пройдет в формате "ШОС плюс": в нем помимо основных 9 стран-участниц и присоединяющейся Беларуси также примут участие главы государств и правительств Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Ожидается также участие Генсека ООН и представителей таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ и ЕЭК.

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мирзиёев казахстан рабочий визит