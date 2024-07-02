https://uz.sputniknews.ru/20240702/mirziyoyev-sammit-shos-astana-44638358.html
Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане — дата
Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане — дата
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги посетит РК с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций
2024-07-02T14:45+0500
2024-07-02T14:45+0500
2024-07-02T17:32+0500
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рабочий визит
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участие
саммит
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политика
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В повестке дня саммита — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия. По итогам заседания планируют принять Астанинскую декларацию и пакет документов по расширению партнерства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях. В рамках визита Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций. Напомним, что 3 июля в Астане начнется 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит пройдет в формате "ШОС плюс": в нем помимо основных 9 стран-участниц и присоединяющейся Беларуси также примут участие главы государств и правительств Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Ожидается также участие Генсека ООН и представителей таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ и ЕЭК.
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мирзиёев казахстан рабочий визит
мирзиёев казахстан рабочий визит
Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане — дата
14:45 02.07.2024 (обновлено: 17:32 02.07.2024)
Президент Узбекистана по приглашению казахского коллеги посетит РК с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита ШОС в Астане, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 3-4 июля посетит с рабочим визитом город Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс", — говорится в сообщении.
В повестке дня саммита — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия.
По итогам заседания планируют принять Астанинскую декларацию и пакет документов по расширению партнерства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях.
В рамках визита Мирзиёев также проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.
Напомним, что 3 июля в Астане начнется 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Саммит пройдет в формате "ШОС плюс": в нем помимо основных 9 стран-участниц и присоединяющейся Беларуси также примут участие главы государств и правительств Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.
Ожидается также участие Генсека ООН и представителей таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ и ЕЭК.