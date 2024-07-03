Стало известно, когда ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Проект документа, включая договоренности о снижении или обнулении пошлин по ограниченному кругу товаров, подготовлен в рекордно короткие сроки.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В ходе проходящего в Улан-Баторе первого раунда переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией стороны смогли констатировать их близкое завершение, сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКВо время проходящего в Улан-Баторе первого раунда переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией стороны уже смогли констатировать их субстантивное завершение.
Во время проходящего в Улан-Баторе первого раунда переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией стороны уже смогли констатировать их субстантивное завершение.
© Пресс-служба ЕЭК
Как отмечается, это стало возможным благодаря тому, что проект документа, включая договоренности о снижении или обнулении пошлин по ограниченному кругу товаров, подготовили в рекордно короткие сроки.
"Расширение сотрудничества посредством заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией имеет стратегическое значение, поскольку позволит создать дополнительные стимулы для взаимного увеличения экспорта продукции, диверсификации торговли и повышения конкурентоспособности товаров на рынках друг друга", – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Также он добавил, что комиссия ожидает более тесной интеграции ЕАЭС и Монголии в глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости.
Стороны выразили стремление подписать соглашение до конца текущего года.
"Заключение временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией позволит увеличить ее экспорт в 2-3 раза в ближайшие 2-3 года. Мы согласовали поставки на рынки ЕАЭС монгольской сельхозпродукции, прежде всего мяса и мясопродуктов, а также изделий легкой промышленности, таких как кашемир и кожа", — рассказал Слепнев.
Для справки: решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения принято Высшим Евразийским экономическим советом 8 мая 2024 года.