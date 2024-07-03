https://uz.sputniknews.ru/20240703/eaeu-mongoliya-vremennoye-torgovoye-soglasheniye-44648968.html

Стало известно, когда ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение

Стало известно, когда ЕАЭС и Монголия заключат временное торговое соглашение

Sputnik Узбекистан

Проект документа, включая договоренности о снижении или обнулении пошлин по ограниченному кругу товаров, был подготовлен в рекордно короткие сроки

2024-07-03T11:25+0500

2024-07-03T11:25+0500

2024-07-03T11:25+0500

еаэс

экономика

монголия

торговля

соглашение

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В ходе проходящего в Улан-Баторе первого раунда переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией стороны смогли констатировать их близкое завершение, сообщает пресс-служба ЕЭК. Как отмечается, это стало возможным благодаря тому, что проект документа, включая договоренности о снижении или обнулении пошлин по ограниченному кругу товаров, подготовили в рекордно короткие сроки. Также он добавил, что комиссия ожидает более тесной интеграции ЕАЭС и Монголии в глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости. Стороны выразили стремление подписать соглашение до конца текущего года. Для справки: решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения принято Высшим Евразийским экономическим советом 8 мая 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240702/eaeu-kooperatsiya-platformy-finansirovaniye-44636888.html

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