https://uz.sputniknews.ru/20240703/mirziyoyev-astana-sammit-shos-44655773.html

Мирзиёев вылетел в Астану

Мирзиёев вылетел в Астану

Sputnik Узбекистан

В ходе рабочего визита лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".

2024-07-03T15:17+0500

2024-07-03T15:17+0500

2024-07-03T16:11+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

астана

казахстан

рабочий визит

саммит

шос

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Астану, сообщает пресс-служба президента РУз. В повестке дня предстоящих мероприятий — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия. Кроме того, президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций. Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию". Его участники подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства. Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

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