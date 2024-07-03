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https://uz.sputniknews.ru/20240703/mirziyoyev-astana-sammit-shos-44655773.html
Мирзиёев вылетел в Астану
Мирзиёев вылетел в Астану
Sputnik Узбекистан
В ходе рабочего визита лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
2024-07-03T15:17+0500
2024-07-03T16:11+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
астана
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рабочий визит
саммит
шос
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Астану, сообщает пресс-служба президента РУз. В повестке дня предстоящих мероприятий — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия. Кроме того, президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций. Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию". Его участники подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства. Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
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мирзиёев саммит шос участие
мирзиёев саммит шос участие

Мирзиёев вылетел в Астану

15:17 03.07.2024 (обновлено: 16:11 03.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Казахстан
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе рабочего визита лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Астану, сообщает пресс-служба президента РУз.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вылетел в город Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс", — говорится в сообщении.
В повестке дня предстоящих мероприятий — актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации. Участники также рассмотрят проблемы международного и регионального взаимодействия.
Кроме того, президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.
Саммит ШОС пройдет 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".
Его участники подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
Напомним, что ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
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