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https://uz.sputniknews.ru/20240704/mirziyoyev-vstrechi-astana-shos-44665284.html
Мирзиёев встретился с Си Цзиньпином в Астане — что обсудили лидеры
Мирзиёев встретился с Си Цзиньпином в Астане — что обсудили лидеры
Sputnik Узбекистан
Глава РУз находится в Казахстане для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс"
2024-07-04T09:54+0500
2024-07-04T12:06+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
переговоры
председатель
кнр
си цзиньпин
астана
казахстан
шос
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Шавката Мирзиёева в Астану состоялись его переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики выразил признательность Председателю КНР за поддержку реформ в Узбекистане и особое внимание к укреплению узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Лидеры констатировали, что за последние годы совершен прорыв по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Они отметили последовательное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай в январе этого года, существенную активизацию контактов на уровне правительств, парламентов, внешнеполитических и отраслевых ведомств, а также межрегиональных обменов. В планах — проведение в следующем году второго Форума регионов. До конца года в Ташкенте запланировано провести второе заседание Стратегического диалога министров иностранных дел. В ближайшее время ожидается визит высокой парламентской делегации Китая в Узбекистан. Речь шла о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Текущий портфель инвестпроектов превышает $50 млрд. С начала года в республике освоено более $3 млрд китайских инвестиций, создано свыше 500 новых совместных предприятий. Достигнута договоренность ускорить принятие программ стратегического сотрудничества в сфере инфраструктуры, промкооперации, сельского хозяйства и "зеленой" энергетики. Мирзиёев и Си Цзиньпин с удовлетворением отметили недавний запуск узбекско-китайского технопарка и первого в регионе производства электромобилей BYD в Джизакской области. Говорили и о результативности партнерства с ведущими китайскими финансовыми структурами. Так, с Фондом "Шелковый путь" создана инвестиционная платформа, при содействии Эксимбанка Китая завершается строительство Олимпийского городка в Ташкенте. Кроме того, в столице ожидается открытие регионального филиала этого банка. Также стороны почеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности и развития региона в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Мирзиёев пожелал лидеру КНР больших успехов в период председательства в ШОС. По мнению обеих сторон, необходимо наращивать партнерство в области туризма, науки, образования, подготовки кадров и изучения китайского языка. На днях в Ташкенте состоится Форум институтов Конфуция в Центральной Азии. Намечены планы по открытию в республике филиалов вузов КНР, широкому внедрению китайской системы профессионального образования "Мастерская Лу Бань". Предложено провести в следующем году второй Образовательный форум. Кроме того, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. Стороны договорились провести в этом году очередное заседание межправкомиссии, бизнес-форум и промышленную выставку. Они подчеркнули важность совместных усилий в деле практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки. Напомним, что столица Казахстана принимает очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Участники подведут итоги работы организации в 2023-2024 годах, рассмотрят вопросы ее дальнейшего укрепления, а также продвижение сотрудничества в сферах политики безопасности, экономики и гуманитарных связей. На полях саммита пройдет встреча в формате "ШОС плюс". Ее тема "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
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мирзиёев лидеры астана встреча шос
мирзиёев лидеры астана встреча шос

Мирзиёев встретился с Си Цзиньпином в Астане — что обсудили лидеры

09:54 04.07.2024 (обновлено: 12:06 04.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина.
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз находится в Казахстане для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Шавката Мирзиёева в Астану состоялись его переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики выразил признательность Председателю КНР за поддержку реформ в Узбекистане и особое внимание к укреплению узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
Лидеры констатировали, что за последние годы совершен прорыв по всем направлениям двустороннего взаимодействия.
Они отметили последовательное выполнение договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Китай в январе этого года, существенную активизацию контактов на уровне правительств, парламентов, внешнеполитических и отраслевых ведомств, а также межрегиональных обменов. В планах — проведение в следующем году второго Форума регионов.
До конца года в Ташкенте запланировано провести второе заседание Стратегического диалога министров иностранных дел. В ближайшее время ожидается визит высокой парламентской делегации Китая в Узбекистан.
Речь шла о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
"В прошлом году товарооборот достиг 14 миллиардов долларов. Отмечены возможности по доведению этого показателя в ближайшей перспективе до 20 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Текущий портфель инвестпроектов превышает $50 млрд. С начала года в республике освоено более $3 млрд китайских инвестиций, создано свыше 500 новых совместных предприятий.
Достигнута договоренность ускорить принятие программ стратегического сотрудничества в сфере инфраструктуры, промкооперации, сельского хозяйства и "зеленой" энергетики.
Мирзиёев и Си Цзиньпин с удовлетворением отметили недавний запуск узбекско-китайского технопарка и первого в регионе производства электромобилей BYD в Джизакской области.
Говорили и о результативности партнерства с ведущими китайскими финансовыми структурами. Так, с Фондом "Шелковый путь" создана инвестиционная платформа, при содействии Эксимбанка Китая завершается строительство Олимпийского городка в Ташкенте. Кроме того, в столице ожидается открытие регионального филиала этого банка.
"Президент особо отметил поддержку Председателя КНР в вопросах практического взаимодействия в области борьбы с бедностью. Предложено принять долгосрочную программу по обмену опытом в этом важном направлении", — говорится в сообщении.
Также стороны почеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности и развития региона в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

"Подтверждена неизменная позиция узбекской стороны в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла". Будет продолжено тесное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, формата "Центральная Азия – Китай" и других международных и региональных структур", — говорится в сообщении.

Мирзиёев пожелал лидеру КНР больших успехов в период председательства в ШОС.
По мнению обеих сторон, необходимо наращивать партнерство в области туризма, науки, образования, подготовки кадров и изучения китайского языка.
На днях в Ташкенте состоится Форум институтов Конфуция в Центральной Азии. Намечены планы по открытию в республике филиалов вузов КНР, широкому внедрению китайской системы профессионального образования "Мастерская Лу Бань". Предложено провести в следующем году второй Образовательный форум.
"В завершение переговоров Президент Узбекистана пригласил Председателя КНР посетить нашу страну с визитом", — говорится в сообщении.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2024
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны договорились провести в этом году очередное заседание межправкомиссии, бизнес-форум и промышленную выставку.
Они подчеркнули важность совместных усилий в деле практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки.
Напомним, что столица Казахстана принимает очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Участники подведут итоги работы организации в 2023-2024 годах, рассмотрят вопросы ее дальнейшего укрепления, а также продвижение сотрудничества в сферах политики безопасности, экономики и гуманитарных связей. На полях саммита пройдет встреча в формате "ШОС плюс". Ее тема "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
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