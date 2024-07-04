https://uz.sputniknews.ru/20240704/pervaya-vstrecha-formata-shos-plyusv-astana-44678446.html

Первая встреча формата "ШОС плюс"в Астане: что заявили участники

Первая встреча формата "ШОС плюс"в Астане: что заявили участники

Sputnik Узбекистан

Встреча формата "ШОС плюс" прошла на полях 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества

2024-07-04T18:42+0500

2024-07-04T18:42+0500

2024-07-04T18:42+0500

шос

астана

казахстан

касым-жомарт токаев

антониу гуттереш

си цзиньпин

владимир путин

шавкат мирзиёев

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/04/44677740_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba7425eac1ba56d61c644593dfb4e65a.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Астане полях 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла первая встреча формата "ШОС плюс" с участием глав государств и правительств 16 стран.Ее тема "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашенными странами по международной и региональной тематике.На открытии встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что внешняя торговля стран Шанхайской организации сотрудничества превышает $8 трлн.По словам Токаева, экономический подъем Азии является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики.Он также отметил, что страны ШОС демонстрируют высокие темпы роста экономики: от 4 до 9%.По словам Токаева, усиление торгово-экономических связей государств-членов ШОС является приоритетным направлением для организации.Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности, подчеркнул глава Казахстана.В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Шанхайскую организацию сотрудничества крупнейшей региональной организацией в мире.Также Гутерриш заверил, что ООН "готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру".Независимо от изменения международной ситуации, ШОС должна и впредь служить гарантом совместной и устойчивой безопасности, считает председатель КНР Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что все страны должны чувствовать себя в безопасности.Си Цзиньпин призвал страны Объединения наращивать обмен разведданнымиЛидер КНР также добавил, что Китай, как председатель ШОС будет обеспечивать проведение совместных антитеррористических учений (КНР принимает после Казахстана председательство в ШОС Следующий саммит пройдет в Китае в 2025 году).В своем выступлении на первой встрече “ШОС плюс” президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Шанхайская организация сотрудничества вызывает интерес у мирового сообщества.По его мнению, интерес к работе ШОС связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы объединения, приверженность проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире.Другие заявления Путина:По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сегодня, когда ШОС стоит на пороге своего 25-летия, пришло время выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли организации в мировой политике и экономике.Глава РУз предложил ежегодно проводить диалог ШОС плюс по вопросам безопасности с участием руководителей компетентных органов и экспертов стран Шанхайской организации сотрудничества.Следующее предложение узбекского лидера касалось ежегодного проведения международной промышленной выставки Экспо ШОС.Также Мирзиёев предложил:Итоги встречи дадут мощный импульс развитию многогранного партнерства в рамках организации, резюмировал президент Узбекистана.В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.

https://uz.sputniknews.ru/20240704/sammit-shos-astana-dokumenty-44673210.html

астана

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос астана участники заявления