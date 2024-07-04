Первая встреча формата "ШОС плюс"в Астане: что заявили участники
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в городе Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча формата "ШОС плюс" прошла на полях 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Астане полях 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества прошла первая встреча формата "ШОС плюс" с участием глав государств и правительств 16 стран.
Ее тема "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
На повестке дня – вопросы сотрудничества организации с приглашенными странами по международной и региональной тематике.
На открытии встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что внешняя торговля стран Шанхайской организации сотрудничества превышает $8 трлн.
"Внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли", — сказал он.
По словам Токаева, экономический подъем Азии является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики.
Он также отметил, что страны ШОС демонстрируют высокие темпы роста экономики: от 4 до 9%.
По словам Токаева, усиление торгово-экономических связей государств-членов ШОС является приоритетным направлением для организации.
"Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала", – сказал он.
Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности, подчеркнул глава Казахстана.
В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Шанхайскую организацию сотрудничества крупнейшей региональной организацией в мире.
"ШОС — крупнейшее региональная организация в мире — обладает силой и ответственностью добиваться мира", — подчеркнул он.
Также Гутерриш заверил, что ООН "готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру".
Независимо от изменения международной ситуации, ШОС должна и впредь служить гарантом совместной и устойчивой безопасности, считает председатель КНР Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что все страны должны чувствовать себя в безопасности.
Си Цзиньпин призвал страны Объединения наращивать обмен разведданными
Лидер КНР также добавил, что Китай, как председатель ШОС будет обеспечивать проведение совместных антитеррористических учений (КНР принимает после Казахстана председательство в ШОС Следующий саммит пройдет в Китае в 2025 году).
В своем выступлении на первой встрече “ШОС плюс” президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Шанхайская организация сотрудничества вызывает интерес у мирового сообщества.
По его мнению, интерес к работе ШОС связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы объединения, приверженность проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире.
"Наше объединение всегда исходило и исходит из важности учета мнений и точек зрения максимального круга партнеров, уважения неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития", — отметил глава РФ.
Другие заявления Путина:
Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису;
Стамбульские договоренности по Украине остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров;
Государства – участники ШОС координируют свои действия на международном треке, в том числе на площадке ООН, придерживаются во многом близких или схожих внешнеполитических подходов.
Мы заинтересованы в подключении к реализуемым по линии ШОС отраслевым проектам самого широкого круга государств. К партнерству открыты и шосовский Деловой совет, Межбанковское объединение и Форум глав регионов;
Участники Шанхайской организации традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию;
ШОС может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать. В свою очередь, наша Организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры.
По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сегодня, когда ШОС стоит на пороге своего 25-летия, пришло время выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли организации в мировой политике и экономике.
Глава РУз предложил ежегодно проводить диалог ШОС плюс по вопросам безопасности с участием руководителей компетентных органов и экспертов стран Шанхайской организации сотрудничества.
Следующее предложение узбекского лидера касалось ежегодного проведения международной промышленной выставки Экспо ШОС.
Также Мирзиёев предложил:
создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС, который будет проводить исследования в области экологической устойчивости и "зеленого" роста;
разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС, которые позволят систематизировать и совместно осуществлять проекты в указанных направлениях с привлечением всех заинтересованных сторон.
Итоги встречи дадут мощный импульс развитию многогранного партнерства в рамках организации, резюмировал президент Узбекистана.
В заседании приняли участие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, главы делегаций государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, руководители международных организаций (ООН, ЕЭК, Исламской организации по продовольственной безопасности, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СВМДА и СНГ) и гости казахстанского председательства.