https://uz.sputniknews.ru/20240712/mirziyoyev-fergana-soveschaniye-zadachi-44786533.html

Мирзиёев обозначил приоритеты социально-экономического развития Ферганской области

Мирзиёев обозначил приоритеты социально-экономического развития Ферганской области

Sputnik Узбекистан

В ходе рабочей поездки глава республики ознакомился с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, дал старт новым крупным проектам, а также провел совещание.

2024-07-12T18:35+0500

2024-07-12T18:35+0500

2024-07-12T18:35+0500

узбекистан

ферганская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

экономика

туризм

сельское хозяйство

общество

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области под председательством Шавката Мирзиёева состоялось совещание по приоритетным задачам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о необходимости последовательного развития экономики для удовлетворения растущих потребностей населения.Наряду с позитивными изменениями, которые произошли здесь за последние семь лет в части улучшения дорожной, водной, земельной, жилищной, образовательной и медицинской инфраструктуры, трехкратного роста объема вложенных инвестиций, организации 122 предприятий с оборотом более $10 млн, роста экспорта и выхода предприятий на новые рынки, Мирзиёев отметил ряд недостатков.Также, отмечалось, что 545 зарегистрированных предпринимателей не открыли счета, более тысячи не проводили свой оборот через банки.Сокращение бедности и соцзащитаВ республике проделана большая работа по сокращению бедности. Налажены банковско-финансовые инструменты помощи безработным и нуждающимся. Теперь же ощущается потребность в новом подходе.Мирзиёев проанализировал это на примере Багдадского района, отметив, что систему усовершенствуют.Развитие экономики областиСогласно постановлению президента РУз территорию свободной экономической зоны "Коканд" расширили на 210 гектаров за счет махаллей Пакана, Кокилон и Суфон города Кувасая. До конца 2026 года здесь планируют освоить инвестиции в размере не менее $1 млрд, создать более 11 тыс. рабочих мест, ежегодно производить продукцию на $965 млн. Мирзиёев поставил перед ответственными лицами соответствующие задачи.Также в каждом из 19 районов и городов на основе китайского опыта создадут промзоны, специализирующиеся на конкретных направлениях промышленности.Для развития промышленности в районах и махаллях выделят $50 млн на инфраструктурные расходы. В 161 крупной махалле организуют 4-5-этажные промышленные центры.Глава республики подчеркнул необходимость увеличения числа проектов, способных придать большой импульс промышленности Ферганы.В электротехнической промышленности предусмотрена реализация проектов на $420 млн, в автомобилестроении — на $500 млн. В частности, в Кувасае планируют построить предприятие по выпуску зарядных станций для электромобилей, а также наладить производство сельскохозтехники.В текстильной отрасли в планах довести переработку пряжи до 60% за счет реализации проекта стоимостью $300 млн.Сельское хозяйствоЗа последние три года 110 тыс. жителей Ферганской области выделили более 25 тыс. гектаров земли.Президент указал на на важность получения на этих землях до трех урожаев в год.Также объявлен ряд льгот для садоводов-предпринимателей. Им будут компенсировать до 6% кредитов, полученных в иностранной валюте на проекты по хранению, сортировке и переработке плодоовощной продукции. Чтобы облегчить деятельность 616 фермеров в городе Кувасае, земельный налог будет снизят наполовину.Развитие туризмаВ Фергане также имеется большой туристический потенциал.В ходе совещания речь шла об организации полетов вертолетов в села Шахимардан и Ёрдон, присвоении международного статуса постам "Вуадиль" и "Оккия".Мирзиёев поручил ответственным лицам разработать мастер-план этих сел и поселка Вуадиль и превратить Ферганский район в туристическую рекреационную зону.Отдельно он затронул вопросы развития сельского хозяйства, ремесленничества и услуг в Кувинском районе, строительства многоэтажных домов, промышленных предприятий, объектов культуры и туризма в Коканде и Маргилане.Еще одно предложение касалось создания в Коканде и Маргилане Совета старейшин и родительских групп из числа представителей старшего поколения, имам-хатибов, активистов махаллей для повышения эффективности работы с молодежью.В свою очередь, депутаты областного кенгаша создадут комиссию и возьмут на контроль достижение целевых показателей.Напомним, что в ходе двухдневной рабочей поездки в Ферганскую область глава республики ознакомился с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, дал старт новым крупным проектам.

узбекистан

ферганская область

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