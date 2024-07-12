https://uz.sputniknews.ru/20240712/mirziyoyev-initsiativa-margilan-stroitelstvo-massiv-44778746.html

В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент

В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов

2024-07-12T12:10+0500

2024-07-12T12:10+0500

2024-07-12T12:15+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инициатива

строительство

жилой дом

маргилан

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Ферганскую область предложил построить в Маргилане массив на 25 тыс. жителей, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, сегодня этот город является одним из самых густонаселенных, и в ближайшем будущем численность его жителей будет расти. На встрече с представителями старшего поколения и общественности Маргилана президент поинтересовался их мнением относительно строительства массива. Те, в свою очередь, одобрили планы, отметили что "народ давно ждет такой проект, благословили благое дело и пожелали успехов". Согласно проекту, массив займет 110 гектаров. На этой территории построят многоэтажные дома на 5 тыс. квартир, рассчитанные на 25 тыс. жителей. Предусматривается также размещение международного научно-исследовательского центра Бурхонуддина Маргилани, театра искусства маком, юридического института, 4-х гостиниц, аллеи поэтов и артистов, торговых комплексов. Особое внимание уделят и зеленым зонам — здесь будет парк. Глава государства дал ответственным лицам указания по детальному проектированию массива на основе зарубежного опыта, строительству домов и инфраструктуры с прицелом на перспективу.

маргилан

ферганская область

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