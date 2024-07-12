Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240712/mirziyoyev-initsiativa-margilan-stroitelstvo-massiv-44778746.html
В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент
В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов
2024-07-12T12:10+0500
2024-07-12T12:15+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инициатива
строительство
жилой дом
маргилан
ферганская область
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0c/44778253_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ad400bae73a7244ffc0b58c90e1b460e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Ферганскую область предложил построить в Маргилане массив на 25 тыс. жителей, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, сегодня этот город является одним из самых густонаселенных, и в ближайшем будущем численность его жителей будет расти. На встрече с представителями старшего поколения и общественности Маргилана президент поинтересовался их мнением относительно строительства массива. Те, в свою очередь, одобрили планы, отметили что "народ давно ждет такой проект, благословили благое дело и пожелали успехов". Согласно проекту, массив займет 110 гектаров. На этой территории построят многоэтажные дома на 5 тыс. квартир, рассчитанные на 25 тыс. жителей. Предусматривается также размещение международного научно-исследовательского центра Бурхонуддина Маргилани, театра искусства маком, юридического института, 4-х гостиниц, аллеи поэтов и артистов, торговых комплексов. Особое внимание уделят и зеленым зонам — здесь будет парк. Глава государства дал ответственным лицам указания по детальному проектированию массива на основе зарубежного опыта, строительству домов и инфраструктуры с прицелом на перспективу.
маргилан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0c/44778253_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_86da8ef2c676ab974f7cce21461eec62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маргилан строительство президент инициатива
маргилан строительство президент инициатива

В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент

12:10 12.07.2024 (обновлено: 12:15 12.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
Сегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Ферганскую область предложил построить в Маргилане массив на 25 тыс. жителей, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, сегодня этот город является одним из самых густонаселенных, и в ближайшем будущем численность его жителей будет расти.
На встрече с представителями старшего поколения и общественности Маргилана президент поинтересовался их мнением относительно строительства массива. Те, в свою очередь, одобрили планы, отметили что "народ давно ждет такой проект, благословили благое дело и пожелали успехов".
© Пресс-служба президента УзбекистанаСегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
Сегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2024
Сегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Во многих местах нашей страны мы строим новые массивы, городки. Я знаю об условиях жизни маргиланцев, их потребность в жилье. Учитывая эти требования и пожелания, мечту многих семей, мы думаем о строительстве современных домов", — сказал Мирзиёев.

Согласно проекту, массив займет 110 гектаров. На этой территории построят многоэтажные дома на 5 тыс. квартир, рассчитанные на 25 тыс. жителей. Предусматривается также размещение международного научно-исследовательского центра Бурхонуддина Маргилани, театра искусства маком, юридического института, 4-х гостиниц, аллеи поэтов и артистов, торговых комплексов. Особое внимание уделят и зеленым зонам — здесь будет парк.
Глава государства дал ответственным лицам указания по детальному проектированию массива на основе зарубежного опыта, строительству домов и инфраструктуры с прицелом на перспективу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0