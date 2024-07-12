В Маргилане построят жилье на 25 тысяч жителей — инициативу выдвинул президент
12:10 12.07.2024 (обновлено: 12:15 12.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Ферганскую область предложил построить в Маргилане массив на 25 тыс. жителей, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, сегодня этот город является одним из самых густонаселенных, и в ближайшем будущем численность его жителей будет расти.
На встрече с представителями старшего поколения и общественности Маргилана президент поинтересовался их мнением относительно строительства массива. Те, в свою очередь, одобрили планы, отметили что "народ давно ждет такой проект, благословили благое дело и пожелали успехов".
© Пресс-служба президента УзбекистанаСегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
Сегодня Маргилан в Ферганской области является одним из самых густонаселенных городов, и в ближайшем будущем численность его населения будет расти.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Во многих местах нашей страны мы строим новые массивы, городки. Я знаю об условиях жизни маргиланцев, их потребность в жилье. Учитывая эти требования и пожелания, мечту многих семей, мы думаем о строительстве современных домов", — сказал Мирзиёев.
Согласно проекту, массив займет 110 гектаров. На этой территории построят многоэтажные дома на 5 тыс. квартир, рассчитанные на 25 тыс. жителей. Предусматривается также размещение международного научно-исследовательского центра Бурхонуддина Маргилани, театра искусства маком, юридического института, 4-х гостиниц, аллеи поэтов и артистов, торговых комплексов. Особое внимание уделят и зеленым зонам — здесь будет парк.
Глава государства дал ответственным лицам указания по детальному проектированию массива на основе зарубежного опыта, строительству домов и инфраструктуры с прицелом на перспективу.